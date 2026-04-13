Удар РФ под Ореховым: как готовится большое наступление на Запорожском направлении

На данный момент относительно ситуации на Запорожском направлении вполне возможно сформулировать (сделать) пару достаточно очевидных выводов оперативно-тактического характера.

Командование российской 58-й ЗВА явно переоценило собственные силы, пытаясь ОДНОВРЕМЕННО решить две задачи соответствующего уровня — прорваться на север вдоль Днепра (добраться до рубежа Малокатериновка — Камышеваха) и активно "принять участие" в охвате Орехова с востока и юго-востока вместе с войсками ГВ "Восток".

Я полностью понимаю аргументы, которые, вероятно, побудили его принять такое решение. Главная причина, вероятно, заключалась в том, что эта армия считается самой мощной в составе ГВ "Днепр" (она имеет 2 полноценные дивизии + усиление из состава 18-й ОВА и воздушно-десантных сил). Кроме того, она постоянно усиливалась как за счет резервов самой ГВ "Днепр" (47-я мсд), так и за счет резервов стратегического уровня (по крайней мере 7-й и 76-й дшд). Кроме того, она имеет очень удобные, относительно короткие маршруты и коммуникации как для быстрого оперативного развертывания войск в своем тылу, так и для логистики собственных тыловых нужд (через Крымский "хаб" в Мелитополь и далее — или в Токмак, или в Васильевку).

То есть командование 58-й ОВА имеет возможность эффективно перегруппировать и маневрировать войсками (силами) армии, быстро концентрировать их на выбранных и необходимых ему участках и направлениях, при этом осуществлять их комплексное МТО и накопление логистических средств для наступления. Причем делать все это очень оперативно и удобно для себя.

Более того, в интересах 58-й ОВА очень удобно использовать российскую группировку армейской и тактической авиации, которая уже сосредоточена и развернута на крымских авиабазах. Ее не нужно никуда переводить, она уже максимально приближена к районам применения частей и соединений этой армии. Поэтому подлетное время к ним короткое, а вся полоса 58-й ОВА достаточно плотно прикрыта как собственными средствами ПВО этой армии, так и соответствующими средствами ВКС ВС РФ.

Иными словами, командование 58-й ОВА имело и до сих пор имеет целую тележку и маленькую тележку факторов "ЗА" принятия такого решения.

Однако очевидно, что командование российской 58-й ОВА при принятии решения наступать во ВСЕЙ своей полосе не учло один небольшой, но вместе с тем важный, а скорее "неочевидный" фактор. А именно, "нарезание" полосы шириной по фронту в более 50 км для наступления 58-й ОВА (а примерно столько она и составляет в настоящее время, по прямой линии, от района Приморского до района Белогорья) фактически до сих пор НЕ соответствует ее реальным возможностям по ее боевому и численному составу (БЧС) и, соответственно, по необходимости поддерживать определенную плотность оперативного построения боевых порядков армии и ее эшелонирования.

Да, по советским (российским) канонам, полоса наступления общевойсковой армии может колебаться в пределах 35–50 км (при соответствующей ширине участка прорыва). Но это отнюдь не для двух, хоть и пополненных, мотострелковых дивизий, даже тогда, когда их усиливают десантно-штурмовыми подразделениями и разного рода "кадыровцами" и "ахматовцами".

В этом смысле ситуация не меняется даже после перегруппировки в полосу этой армии крымских мобилизационных "уродов" в виде 47-й мсд. Ведь для наступления на ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ флангах 58-й ОВА (а именно так она сейчас пытается продвигаться в направлении Запорожья), а тем более — во всей ее полосе (что, очевидно, предполагает дополнительную задачу в виде "штурма" Орехова при принятии соответствующего решения) ее войска (силы) все еще, мягко говоря, остаются недостаточными.

Сравните эти попытки российской 58-й ОВА наступать на широком фронте с подобными, которые предпринимают другие российские армии (особенно с точки зрения их эффективности) на других оперативных направлениях. Например, в полосе 25-й ОВА, наступающей на Лиманском направлении (ГВ "Запад") или 2-й ОВА (ГВ "Центр"), они в разы меньше, чем у 58-й ОВА. Это в свою очередь позволяет им обеспечивать большую концентрацию сил и средств на нужных им участках и направлениях (и, соответственно, иметь определенный результат), даже со значительно меньшим БЧС, чем у той же 58-й ОВА.

Я вполне понимаю определенную логику в случае 58-й ОВА. Как говорится, "большому кораблю" (в смысле большой армии) — "большое плавание" (в смысле максимально возможной полосы наступления). Но принцип концентрации в оперативном искусстве до сих пор не отменен. Если части и соединения 58-й ОА "размазать" по всей ее полосе, даже в "облегченном" виде (сосредоточивая определенную их часть только на флангах), то получим соответствующий результат — 6 месяцев "полууспешных" боев за Степногорск без существенного продвижения, однако с истощением, кажется, довольно значительных начальных сил и средств (даже с учетом средств усиления этой армии).

Второй вывод также подсказывает сам себя и является достаточно очевидным. Само наступление 58-й ОВА вдоль Днепра в относительно узком секторе, с одновременным "отставанием" противоположного Ореховского фланга, с оперативной точки зрения выглядит, скажем так, несколько странно.

Любой офицер оперативной службы, глядя на эти упорные попытки "протаранить" украинскую оборону узкой полосой вдоль Днепра в районе Приморского и Степногорска, при этом имея по центру полосы и на другом фланге "статическую" ситуацию в районе Орехова, немедленно, мягко говоря, покрутит пальцем у виска. Ведь в таком случае вероятность возникновения и практической реализации вполне очевидного и логичного решения о фланговом контрнаступлении со стороны Ореховского района обороны ВСУ на эту протянутую вдоль Днепра российскую "кишку" резко возрастет. Более того, с достаточно высокими шансами на успех.

На сегодня я не могу сказать, что российское командование 58-й ОВА этого не понимает. Похоже, оно таки видит все последствия этого положения собственных войск. Об этом свидетельствует ряд его недавних попыток "резко усилить" свои действия именно в направлении Орехова, из которых, однако, только одна завершилась минимальным тактическим успехом в районе Малой Токмачки.

По моему мнению, наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации непосредственно в направлении Запорожья, вероятно, является перенос основных усилий командования российской 58-й ОВА именно в сторону Ореховского района обороны ВСУ (преимущественно, скорее всего, путем его охвата с востока и запада). Очевидно, что одновременно оно будет пытаться сохранить свои тактические "достижения" в районе Приморского и Степногорска.

Вместе с тем, очевидно, оно достаточно сильно рассчитывает на то, что 5-я и 35-я ОВА ГВ "Восток" все равно доползут до окрестностей Орехова с востока (то есть со стороны Гуляйполя), что очень облегчит командованию самой 58-й ОВА устранить "проблему".

Если многочисленные сообщения, недавно появившиеся в ряде СМИ о перемещении неких российских загадочных "значительных резервов" через Мариуполь и Мелитополь, правдивы, то, вероятно, в очень близком будущем мы все же увидим еще одну масштабную попытку российского командования наконец-то "захватить район Орехова". Ведь без этого дальнейшие попытки прорваться на ближние подступы к Запорожью (включая полосу самой 58-й ОВА), мягко говоря, выглядят проблематичными. Более того, вероятнее всего, российское командование попытается решить эту задачу исключительно совместными усилиями как 58-й ОВА ГВ "Днепр", так и 5-й ОВА ГВ "Восток", поскольку 58-я ОА сейчас явно не может его вытянуть самостоятельно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

