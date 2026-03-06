Ключ к ключу к Запорожью: почему россияне так стремятся захватить село Верхняя Терса
Несмотря на украинское контрнаступление в Запорожской области, российские войска пытаются нанести ответный удар, утверждает военный обозреватель Дэвид Экс. Изо всех сил они пытаются овладеть селом Верхняя Терса, откуда открывается прямой путь на Орехов, который является ключом к Запорожью…
Украинские войска проводят контрнаступление вдоль правого фланга 5-й общевойсковой армии России в южной части Запорожской области Украины. Но это не помешало 5-й ОВА провести собственные атаки к западу от города Гуляйполе — 40 из них за один день 2 марта, что больше, чем в любом другом секторе 700-мильной линии фронта.
Даже после потери доступа к Starlink и просадки линии фронта в феврале Москва бросает все свои силы на это направление. Это говорит о том, насколько сильно она хочет получить доступ к городу Запорожье.
Цель 5-й ОВA ясна. Она нацелена на прорыв плотных украинских укреплений вокруг села Верхняя Терса, в 9 км к западу от Гуляйполя, важной логистической базы, которую русские захватили в конце декабря. Если 5-я ОВА сможет пройти от Гуляйполя через Верхнюю Терсу, у нее может появиться шанс осадить город Орехов, расположенный в 25 км к западу от этого села.
Орехов — один из самых неприступных украинских опорных пунктов, стоящих между россиянами и областным центром Запорожье, в 80 км к западу от юго-восточной серой зоны.
Другими словами, русским нужно взять Верхнюю Терсу, чтобы взять Орехов. Им нужно взять Орехов, чтобы иметь шанс захватить главную южную цель: город Запорожье.
Именно по этой причине 5-я ОВА уделяет столь пристальное внимание первой цели в этой последовательности — Верхней Терсе. Российская полевая армия продолжает наступление в направлении Верхней Терсы, несмотря на недавний сбой в российских средствах связи и несмотря на недавнее продвижение украинских войск на север, которое подвергает правый фланг 5-й ОВА ударам украинских войск.
