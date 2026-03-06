Украинские войска проводят контрнаступление вдоль правого фланга 5-й общевойсковой армии России в южной части Запорожской области Украины. Но это не помешало 5-й ОВА провести собственные атаки к западу от города Гуляйполе — 40 из них за один день 2 марта, что больше, чем в любом другом секторе 700-мильной линии фронта.

Даже после потери доступа к Starlink и просадки линии фронта в феврале Москва бросает все свои силы на это направление. Это говорит о том, насколько сильно она хочет получить доступ к городу Запорожье.

Цель 5-й ОВA ясна. Она нацелена на прорыв плотных украинских укреплений вокруг села Верхняя Терса, в 9 км к западу от Гуляйполя, важной логистической базы, которую русские захватили в конце декабря. Если 5-я ОВА сможет пройти от Гуляйполя через Верхнюю Терсу, у нее может появиться шанс осадить город Орехов, расположенный в 25 км к западу от этого села.

Відео дня

Орехов — один из самых неприступных украинских опорных пунктов, стоящих между россиянами и областным центром Запорожье, в 80 км к западу от юго-восточной серой зоны.

Другими словами, русским нужно взять Верхнюю Терсу, чтобы взять Орехов. Им нужно взять Орехов, чтобы иметь шанс захватить главную южную цель: город Запорожье.

Именно по этой причине 5-я ОВА уделяет столь пристальное внимание первой цели в этой последовательности — Верхней Терсе. Российская полевая армия продолжает наступление в направлении Верхней Терсы, несмотря на недавний сбой в российских средствах связи и несмотря на недавнее продвижение украинских войск на север, которое подвергает правый фланг 5-й ОВА ударам украинских войск.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно