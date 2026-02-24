Не зависит от Starlink: Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ на юге

По словам президента Украины, наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами, рассказал некоторые детали контрнаступления ВСУ на юге. Он заявил, что наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink, сообщает Новости.LIVE.

По словам президента, эти события не связаны между собой.

"Давайте рассмотрим это шаг за шагом. Решение по Starlink безусловно положительное и будет полезным. Но в то же время хочу поблагодарить наших военных — операция на юге, где было освобождено (400 кв. км территории — ред.), началась еще за месяц до решения по Starlink. То есть, это две независимые вещи, но обе следует оценивать положительно", — заявил Зеленский.

Відео дня

Напомним, группировки Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ начали операцию на юге Украины. Сейчас зоной проведения соответствующих мероприятий является Александровское направление, расположенное в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Фокус сообщал о том, что Силы обороны освободили более 300 кв. км. Восстановление контроля произошло на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области.