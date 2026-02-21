Силы обороны освободили от оккупантов более 300 кв. км на Юге: в ВСУ рассказали подробности

В результате штурмовых и контратакующих действий Силы обороны деоккупировали более 300 кв. км. Восстановление контроля произошло на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области.

Украинские подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив территорию "серой зоны". Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

С начала операции, которая началась в конце января, украинским военным удалось восстановить контроль над территорией в 300 квадратных километров.

Также, по его словам, был восстановлен контроль над рядом населенных пунктов, расположенных на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Ситуция под Гуляйполем Фото: скриншот

Ежедневно на Гуляйпольском и Александровском направлениях в целом происходит до 50 боевых столкновений, отметил Волошин, добавив, что сейчас идет активная фаза операции и говорить о ее окончательных результатах преждевременно.

Ситуация на Гуляйпольском направлении: сводка Генштаба ВСУ

Ситуация на Гуляйпольском направлении Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток оккупанты уже атаковали украинских защитников 75 раз и больше всего боестолкновений зафиксировано на Гуляйпольском направлении, говорится в сводке ГШ ВСУ. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

На Гуляйпольском направлении состоялось 27 атак в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Староукраинки, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья, Загорного и Горького. Шесть штурмов еще продолжаются. Также ВС РФ нанесли авиаудары в районах Розовки, Горького, Железнодорожного, Мирного, Гуляйпольского, Луговского и Чаривного.

Отметим, 20 февраля в интервью агентству France-Presse Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны освободили от россиян 300 квадратных километров украинской территории.

Напомним, глава Совета резервистов Иван Тимочко считает, что действия Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении нельзя считать контрнаступлением. По мнению военного эксперта, украинское командование применяет особую тактику, благодаря которой потери ВС РФ есть даже без украинских штурмов.

19 февраля Волошин, комментируя ситуацию под Гуляйполем, рассказывал, что ВСУ зачищают диверсантов и отбрасывают россиян, чтобы они не успели закрепиться. Украинцы работают на "опережение" и уменьшают "серую зону", а противнику кажется, что идет наступление, отмечал спикер Сил обороны Юга.