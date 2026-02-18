Почему атаки ВСУ под Гуляйполем не являются "контрнаступлением": зачем "срезают" ВС РФ, — Тимочко

Вооруженные силы Украины проводят контрудары на Запорожском направлении, пытаясь сломать планы генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по наступлению на Запорожье, считает военный обозреватель и глава Совета резервистов Иван Тимочко. Эти удары "отсекают" российские подразделения, которые отошли далеко от основных сил, и при этом их донимает мороз в условиях отсутствия ресурсов. Какие решения воплощает в жизнь украинский генштаб и почему российское командование давит на южном фронте?

Генштаб ВСУ обратил внимание на планы начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, который провозгласил наступление на Запорожье, чтобы реабилитироваться за провалы под Покровском и Мирноградом, сказал Тимочко в эфире телеканала "Киев 24". На этом направлении Москва собрала значительные ресурсы, и продолжается давление второй месяц подряд. Чтобы определенные населенные пункты не превратились в логистические хабы противника, украинские войска начали проводить контрудары, отрезая вражеские подразделения. Когда нет ресурсов, но есть мороз, то ВС РФ несут потери даже без наступления ВСУ, пояснил военный.

Некоторые подразделения ВС РФ зашли слишком далеко вперед и не успели закрепиться, потому что не подошли силы прикрытия, тяжелая техника, операторы дронов, отметил Тимочко. И поэтому у ВСУ появилась возможность "срезать" вражеские части, хотя такие действия все же нельзя называть контрнаступлением, а есть просто "удары по передовым подразделениям".

"Если российские вражеские солдаты где-то будут отсекаться даже в отдельно взятом населенном пункте без внешней поддержки, или даже поддержки тех, кто им подходит на помощь, это верная смерть даже не в бою, просто от морозов", — пояснил Тимочко.

Герасимов пытается реабилитироваться перед президентом РФ Владимиром Путиным и сохранить должность, поэтому и делает такой акцент на Запорожском направлении, сказал эксперт. При этом российское командование действительно собрало на этом участке значительные силы и "задействовало ресурсы чрезвычайно серьезные и жесткие". Когда стало понятно, какие тактические цели ВС РФ и какие задачи получили отдельные соединения, то "контрудары были крайне необходимы".

"Это довольно удачно подобранный момент в плане контрударов по силам противника, не дал им превратить, скажем, точки, которые они заняли в какие-то логистические центры", — подытожил он.

Наступление ВСУ — детали

Генштаб ВСУ в утреннем отчете 18 февраля сообщил, что Гуляйпольское направление вышло на первое место по количеству атак ВС РФ. Согласно данным командования, насчитали 31 штурм, тем временем на Покровском, который до сих пор был в лидерах, — только 21.

Утром 18 февраля аналитики проекта DeepState подтвердили успехи ВСУ в результате контрнаступательных операций к северу от Гуляйполя. Выяснилось, что украинские военные отбросили противника рядом с тремя населенными пунктами. Ориентировочно, удалось отодвинуть красную зону оккупации на расстояние 4,5 км на восток.

Наступление ВСУ — ситуация под Гуляйполем и Александровкой, 18 февраля, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Z-блогеры РФ 9 февраля сообщили о наступлении ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей. При этом российские пропагандисты уверяли, что кое-где оккупантов отбросили на 5-9 километров назад на восток. Тогда же представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин объяснил, что происходит не наступление, а обезвреживание российских солдат, которые глубоко инфильтрировались в украинские позиции.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны рассказали, какую площадь удалось вернуть под контроль Украины в течение двухнедельных успешных наступательных действий под Гуляйполем.