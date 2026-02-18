ВСУ отбросили на 4,5 км ВС РФ на трех участках контрнаступления, — DeepState (карта)

Бойцы Вооруженных сил Украины вернули контроль над частью фронта на Александровско-Гуляйпольском направлении и отодвинули российские войска возле трех населенных пунктов, написали аналитики. Точки продвижения совпадают с теми участками, на которые жаловались пропагандисты РФ во время первых сообщений об украинских контратаках.

По состоянию на утро 18 февраля зафиксировано продвижение ВСУ на 20-километровом отрезке фронта, но есть также успехи у ВС РФ, говорится в отчете проекта DeepState. Если украинцы контратакуют западнее Покровска, то россияне наступают восточнее, в районе Константиновки.

Александровско-Гуляйпольское направление. Аналитики сообщили об успешных атаках ВСУ рядом с тремя населенными пунктами Днепропетровской области — рядом с Вишневым, Вербовым, Терновым. На карте линии фронта появились новые отметки: россиян отбросили на восток, красная зона сместилась, а серая — выросла. Накануне, 17 февраля, проект показывал выступ с несколькими мелкими "клиньями" между Калиновским и Терновым, но он исчез и ситуация перешла под контроль украинцев. Ориентировочное продвижение подразделений ВСУ — около 4,5 км.

Відео дня

Наступление ВСУ — участки, на которых СОУ подвинули ВС РФ, DeepState, 17-18 февраля Фото: DeepState

Константиновское направление. На этом отрезке фронта есть продвижение ВС РФ, указано в отчете DeepState. Речь идет о рывке на 3 км к населенному пункту Берестка на западной окраине Константиновки. Карта аналитиков показала рывок противника на 3 км в сторону трассы Т0504: заняли площадь около 10 кв. км.

Ситуация на фронте — фронт под Константиновкой, DeepState, 17-18 февраля Фото: DeepState

Наступление ВСУ — что известно

Генштаб ВСУ официально не подтвердил наступательные действия под Гуляйполем и Александровкой, хотя этот участок фронта на днях посетил главнокомандующий Александр Сырский. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин уверял, что происходят разведывательные операции и обезвреживание россиян, которые инфильтрировались в украинские позиции. Так произошло, например, в селе Терноватое, расположенном на 10-15 км от линии фронта: диверсантов заметили и "зачистили". В то же время российские Z-блогеры жаловались на контрнаступление ВСУ, которое происходит в точках, приближенных к сегодняшнему отчету DeepState.

Наступление ВСУ — участки, на которых могут происходить атаки украинцев, Z-блогеры, 9 февраля Фото: Скриншот

Отметим, аналитики Института изучения войны обнаружили, что на Александровском направлении украинцы подвинули ВС РФ на 5-7 отрезках фронта. При этом выделили два основных направления контрнаступления ВСУ: на юго-восток от Покровского и на север от Гуляйполя. Ориентировочно, речь идет о возвращении контроля над 201 кв. км, и это самые большие достижения Сил обороны Украины в течение последних 2,5 лет, отмечается в отчете ISW.

Напоминаем, 16 февраля Фокус собрал информацию о возможном контрнаступлении ВСУ и расспросил экспертов и военных аналитиков, что происходит на отрезке фронта на востоке.