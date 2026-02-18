ЗСУ відкинули на 4,5 км ЗС РФ на трьох ділянках контрнаступу, — DeepState (карта)

Бійці Збройних сил України повернули контроль над частиною фронту на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку та відсунули російські війська біля трьох населених пунктів, написали аналітики. Точки просування співпадають з тими ділянками, на які скаржились пропагандисти РФ під час перших повідомлень про українські контратаки.

Станом на ранок 18 лютого зафіксовано просування ЗСУ на 20-кілометровому відтинку фронту, але є також успіхи у ЗС РФ, ідеться у звіті проєкту DeepState. Якщо українці контратакують західніше Покровська, то росіяни наступають східніше, у районі Костянтинівки.

Олександрівсько-Гуляйпільський напрямок. Аналітики повідомили про успішні атаки ЗСУ поруч з трьома населеними пунктами Дніпропетровської області — поруч Вишневим, Вербовим, Терновим. На карті лінії фронту з'явились нові позначки: росіян відкинули на схід, червона зона змістилась, а сіра — зросла. Напередодні, 17 лютого, проєкт показував виступ з кількома дрібними "клинами" між Калинівським та Терновим, але він зник і ситуація перейшла під конроль українців. Орієнтовне просування підрозділів ЗСУ — близько 4,5 км.

Наступ ЗСУ — ділянки, на яких СОУ посунули ЗС РФ, DeepState, 17-18 лютого Фото: DeepState

Костянтинівський напрямок. На цьому відтинку фронту є просування ЗС РФ, вказано у звіті DeepState. Ідеться про ривок на 3 км до населеного пункту Берестка на західній околиці Костянтинівки. Карта аналітиків показала ривок противника на 3 км у бік траси Т0504: зайняли площу близько 10 кв. км.

Ситуація на фронті — фронт під Костянтинівкою, DeepState, 17-18 лютого Фото: DeepState

Наступ ЗСУ — що відомо

Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив наступальні дії під Гуляйполем та Олександрівкою, хоч цю ділянку фронту днями відвідав головнокомандувач Олександр Сирський. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин запевняв, що відбуваються розвідувані операції та знешкодження росіян, які інфільтрувались в українські позиції. Так відбулось, наприклад, у селі Тернуватому, розташованому на 10-15 км від лінії фронту: диверсантів помітили та "зачистили". Водночас російські Z-блогери скаржились на контрнаступ ЗСУ, який відбувається у точках, наближених до сьогоднішнього звіту DeepState.

Наступ ЗСУ — ділянки, на яких можуть відбуватись атаки українців, Z-блогери, 9 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни виявили, що на Олександрівському напрямку українці посунули ЗС РФ на 5-7 відтинках фронту. При цьому виділили два основні напрямки контрнаступу ЗСУ: на південний схід від Покровського та на північ від Гуляйполя. Орієнтовно, ідеться про повернення контролю над 201 кв. км, і це найбільші здобутки Сил оборони України протягом останніх 2,5 років, зауважується у звіті ISW.

Нагадуємо, 16 лютого Фокус зібрав інформацію про можливий контрнаступ ЗСУ та розпитав експертів та військових аналітиків, що відбувається на відтинку фронту на сході.