РФ заявила про контрнаступ ЗСУ під Гуляйполем: Генштаб пояснив, що насправді відбувається (карти)

Російські Z-блогери поширюють неправдиву інформацію про начебто "контрнаступ ЗСУ" під Гуляйполем і про те, як проходить лінія боїв, заявили у Силах оборони півдня. Єдине, на що насправді спромоглись ворожі війська, — це заскочити у село, а потім їх відразу "зачистили". Які події відбуваються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей?

Бійці ЗСУ щодня проводять "зачистку" російських штурмових груп, які намагались інфільтруватись на українські позиції, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі медіа "РБК-Україна". При цьому звичайну "зачистку" росіяни назвали "контрнаступом", якого насправді немає. Крім того, карта лінії фронту, показана росіянами, також бреше, оскільки насправді бої відбуваються на 12-14 км в протилежному напрямку.

Коментар Волошина з'явився через кілька годин після інформації у Z-пабліках про "наступ ЗСУ". Речник повідомив, що ідеться про "розвідувально-пошукові дії": їх проводять на 20 разів на добу, щоб знешкодити російських диверсантів.

"З військової точки зору ці дії не є контрнаступом", — сказав Волошин.

Ще одна тема, на яку відреагував речник, — це карта боїв на Гуляйпільському напрямку. Росіяни опублікували карту, на якій лінія фронту начебто просунулась відчутно на захід і в зоні окупації опинились села Тернувате, Нечаївка, Андріївка, Відрадне, Новоолександрівка, Олексіївка (впритул до Покровського), Соснівка, Орестопіль. Представник командування наголосив, що насправді росіяни далеко від селища Покровського і не окупували Тернувате.

Наступ ЗСУ — ситуація під Гуляйполем від Z-блорів РФ, 9 лютого Фото: Скриншот

Зі слів представника командування, невеликі групи ЗС РФ намагаються проникнути вглиб українських позицій, а потім видати це за успіхи та окупацію нових населених пунктів. Насправді ворожих солдатів відрази "вичищають". Аналогічна ситуація склалась у селі Тернуватому. З'ясувалось, що росіяни відрапортували про "взяття" цього села, а насправді лінія фронту за 10-15 км, запевнив Волошин.

"Вони перебували там лічені години, після чого були знищені нашими військовими", — сказав пресофіцер.

Наступ ЗСУ — що відбувається під Гуляйполем

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 9 лютого, можна побачити проходження лінії фронту на адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей на Гуляйпільському напрямку. Згідно з даними командування, і Тернувате, і Добропілля перебувають під контролем Сил оборони.

Наступ ЗСУ — ситуація під Гуляйполем станом на 9 лютого, Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про можливість наступу ЗСУ, про які заговорили Z-блогери РФ. Зранку 9 лютого росіяни показали "фейкову" карту лінії фронту, яка проходила майже по передмістю Покровського. При цьому пояснювали, що українське командування начебто перекинуло під Гуляйполе підрозділи, які зрізали Добропільский виступ над Покровськом. Пояснюється, що можливий план Генштабу ЗСУ, — обрізати виступ над Гуляйполем, оскільки він загрожує Оріхову, та відтягнути підрозділи ЗС РФ, які намагаються просуватись під Покровськом-Мирноградом.

Нагадуємо, у лютому військові аналітики розповіли про майбутній весняний наступ ЗС РФ і уточнили, що він відбудеться не під Гуляйполем.