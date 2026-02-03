РФ готує наступ на "лінію фортець" біля Слов'янська: як проходять фортифікації (карта)

Збройні сили Російської Федерації планують до середини весни 2026 року почати бої за Слов'янськ та за прорив фортифікації й лінії оборони на сході України, встановили аналітики. Щоб дістатись до адміністративної межі Донецької області, росіяни мають два варіанти просування. У чому полягають плани Кремля та як проходить лінія фортифікацій, яка захищає цю територію?

Командування ЗС РФ має певні успіхи під Лиманом — містом, розташованим на північ від Слов'янська. Відстань між населеними пунктами та водна перешкода не дозволяє росіянам просунутись далі, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Атака на залишки Донецької області, підконтрольні Україні, також можливі зі сходу. Втім, на обох відтинках ЗС РФ не мають ресурсів, тому їм доведеться припинити тиск під Покровськом та Гуляйполем, щоб виконати наказ Кремля до встановлених термінів.

Аналітики написали, що від Слов'янська до Лиману — близько 14 км (на півночі), а до Сіверська — близько 30 км (на сході). Під Лиманом росіяни кілька місяців поспіль намагаються ослабити українську оборону, як вони це робили під Покровськом та Гуляйполем. Втім, особливих успіхів ця тактика не принесла. Щоб мати успіхи, ЗС РФ мали б перекинути на цю ділянку піхоту та операторів БпЛА, але вони зайняті на інших напрямках, пояснюється у звіті. Ще одна перепона, окрім дефіциту ресурсів, — це річка Сіверський Донець, який потрібно форсувати та закріпитись на другому березі: цього також не сталось. З іншого боку, у бій можуть вступити підрозділи 2 армійського корпусу, сформованого на основі жителів так званої "ЛНР", і саме вони мають пройти удвічі більшу відстань до Слов'янська. Росіяни спробують реалізувати ці варіанти протягом кількох найближчих місяців, підсумував ISW.

Відео дня

"Російські війська зможуть розпочати наземний наступ на український фортечний пояс з півночі або сходу щонайменше за кілька місяців", — ідеться у звіті.

Москва запевняє, що може легко захопити "фортечний пояс", але насправді знадобиться набагато більше часу, вважають аналітики.

"Кремль місяцями намагається переконати Захід, що захоплення Росією Фортечного поясу буде легким і швидким", — написали вони.

Наступ РФ — ситуація під Слов'янськом

На карті аналітиків DeepState можна побачити півколо боїв, яке оточує місто Слов'янськ Донецької області. Станом на 3 лютого ЗС РФ не окупували Лиман, але просунулись від Ямполя до Діброви. Східніше — 22 км до Сіверська та Різниківки. Водночас, на південному сході тягнеться траса М03 Бахмут-Слов'янськ: 3 лютого аналітики повідомили про просування ЗС РФ біля Привілля на відстань до 500 м.

Наступ РФ — ситуація на відтинку фронту Слов'янськ-Лиман-Сіверськ, 2 лютого, DeepState Фото: DeepState

Лінія фортифікацій під Слов'янськом

23 грудня 2025 року Фокус писав про фортифікації, показані Генштабом ЗСУ та проаналізовані французьким OSINT-аналітиком. Серед іншого, аналітики опублікував орієнтовну карту лінії оборони: як вона проходить, серед іншого, у районі Краматорсько-Слов'янської агломерації. Бачимо, що ідеться про смугу, яка тягнеться західніше населених пунктів: майже впритул до західних околиць Слов'янська та за близько 3-5 км від околиць Краматорська.

Наступ РФ — лінія фортифікацій за Слов'янськом Фото: Clement Molin / X

Ширина лінії — близько 150 м: кілька протитанкових ровів, бетонні піраміди, колючий дріт — не ясно, які сили мають докласти ЗС РФ, щоб "швидко" окупувати решту Донецької області.

Які найгарячіші ділянки фронту на сході

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 3 лютого, вказано, що найгарячіший на сьогодні напрямок — це Покровськ: нарахували 48 атак ЗС РФ. Відтинки фронту, про які написали аналітики: удвічі-утричі спокійніші. Згідно з даними командування, під Куп'янськом, Лиманом, Слов'янськом — 6, 10, 12 російських штурмів (відповідно).

Тим часом 2 лютого українські військові розповіли про новацію, застосовану росіянами вперше у 2026 році. Подія сталась на Гуляйпільському відтинку фронту. Бійці 225 окремого штурмового полку опублікували відео моторизованої атаки ЗС РФ, під час якої дві бойових бронемашини піхоти неслись замерзлою дорогою. Завдяки дронам, артилерії та штурмовикам ЗСУ атаку спинили. На карті бойових дій DeepState можна бачити, що у точка атаки фронту не змістився, але є прогинання на північному відтинку.

Інша точка, яка цікавить РФ, — це Запоріжжя, ідеться у заяві начальника російського генштабу Валерія Герасимова. 26 січня генерал ЗС РФ заявив, що росіяни начебто перебувають за 12-14 км від обласного центру. При цьому на карті DeepState вказано, що сіра зона, в якій подекуди з'являється противник, справді проходить на відстані 12 км від Запоріжжя. Ще одна точка — Куп'янськ-Вузловий: Герасимов вдруге повторив про окупацію станції, але боєць ЗСУ, який перебуває в населеному пункті, двічі спростував брехню генштабу РФ.

Нагадуємо, експерти попередили про загрозу наступу РФ на Сумському напрямку та пояснили, які можуть бути наслідки та як мета росіян.