РФ готовит наступление на "линию укреплений" около Славянска: как проходят фортификации (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации планируют до середины весны 2026 года начать бои за Славянск и за прорыв фортификации и линии обороны на востоке Украины, установили аналитики. Чтобы добраться до административной границы Донецкой области, россияне имеют два варианта продвижения. В чем заключаются планы Кремля и как проходит линия фортификаций, которая защищает эту территорию?

Командование ВС РФ имеет определенные успехи под Лиманом — городом, расположенным к северу от Славянска. Расстояние между населенными пунктами и водная преграда не позволяет россиянам продвинуться дальше, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Атака на остатки Донецкой области, подконтрольные Украине, также возможны с востока. Впрочем, на обоих отрезках ВС РФ не имеют ресурсов, поэтому им придется прекратить давление под Покровском и Гуляйполем, чтобы выполнить приказ Кремля до установленных сроков.

Аналитики написали, что от Славянска до Лимана — около 14 км (на севере), а до Северска — около 30 км (на востоке). Под Лиманом россияне несколько месяцев подряд пытаются ослабить украинскую оборону, как они это делали под Покровском и Гуляйполем. Впрочем, особых успехов эта тактика не принесла. Чтобы иметь успехи, ВС РФ должны были бы перебросить на этот участок пехоту и операторов БпЛА, но они заняты на других направлениях, объясняется в отчете. Еще одна преграда, кроме дефицита ресурсов, — это река Северский Донец, которую нужно форсировать и закрепиться на втором берегу: этого также не произошло. С другой стороны, в бой могут вступить подразделения 2 армейского корпуса, сформированного на основе жителей так называемой "ЛНР", и именно они должны пройти вдвое большее расстояние до Славянска. Россияне попытаются реализовать эти варианты в течение нескольких ближайших месяцев, подытожил ISW.

"Российские войска смогут начать наземное наступление на украинский крепостной пояс с севера или востока минимум через несколько месяцев", — говорится в отчете.

Москва уверяет, что может легко захватить "крепостной пояс", но на самом деле понадобится гораздо больше времени, считают аналитики.

"Кремль месяцами пытается убедить Запад, что захват Россией Крепостного пояса будет легким и быстрым", — написали они.

Наступление РФ — ситуация под Славянском

На карте аналитиков DeepState можно увидеть полукруг боев, который окружает город Славянск Донецкой области. По состоянию на 3 февраля ВС РФ не оккупировали Лиман, но продвинулись от Ямполя до Дибровы. Восточнее — 22 км до Северска и Резниковки. В то же время, на юго-востоке тянется трасса М03 Бахмут-Славянск: 3 февраля аналитики сообщили о продвижении ВС РФ возле Приволья на расстояние до 500 м.

Наступление РФ — ситуация на отрезке фронта Славянск-Лиман-Северск, 2 февраля, DeepState Фото: DeepState

Линия фортификаций под Славянском

23 декабря 2025 года Фокус писал о фортификациях, показанных Генштабом ВСУ и проанализированных французским OSINT-аналитиком. Среди прочего, аналитики опубликовал ориентировочную карту линии обороны: как она проходит, среди прочего, в районе Краматорско-Славянской агломерации. Видим, что речь идет о полосе, которая тянется западнее населенных пунктов: почти вплотную к западным окраинам Славянска и в около 3-5 км от окраин Краматорска.

Наступление РФ — линия фортификаций за Славянском Фото: Clement Molin / X

Ширина линии — около 150 м: несколько противотанковых рвов, бетонные пирамиды, колючая проволока — не ясно, какие силы должны приложить ВС РФ, чтобы "быстро" оккупировать остальную часть Донецкой области.

Какие самые горячие участки фронта на востоке

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 3 февраля, указано, что самое горячее на сегодня направление — это Покровск: насчитали 48 атак ВС РФ. Отрезки фронта, о которых написали аналитики: в два-три раза спокойнее. Согласно данным командования, под Купянском, Лиманом, Славянском — 6, 10, 12 российских штурмов (соответственно).

Между тем 2 февраля украинские военные рассказали о новации, примененной россиянами впервые в 2026 году. Событие произошло на Гуляйпольском отрезке фронта. Бойцы 225 отдельного штурмового полка опубликовали видео моторизованной атаки ВС РФ, во время которой две боевых бронемашины пехоты неслись по замерзшей дороге. Благодаря дронам, артиллерии и штурмовикам ВСУ атаку остановили. На карте боевых действий DeepState можно видеть, что в точка атаки фронта не сместился, но есть прогиб на северном отрезке.

Другая точка, которая интересует РФ, — это Запорожье, говорится в заявлении начальника российского генштаба Валерия Герасимова. 26 января генерал ВС РФ заявил, что россияне якобы находятся в 12-14 км от областного центра. При этом на карте DeepState указано, что серая зона, в которой иногда появляется противник, действительно проходит на расстоянии 12 км от Запорожья. Еще одна точка — Купянск-Узловой: Герасимов второй раз повторил об оккупации станции, но боец ВСУ, который находится в населенном пункте, дважды опроверг ложь генштаба РФ.

