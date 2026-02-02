ББМ РФ атаковали Гуляйполе по замерзшей земле: как прошла первая бронеатака 2026 года (видео)

Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации попыталось изменить тактику и вместо малых штурмовых групп впервые в 2026 году использовало колонну боевых бронемашин пехоты (ББМ). Как бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили и обезвредили вражескую технику с десантом, которая двигалась по промерзшей грунтовой дороге и влетела в село под Гуляйполем?

На отрезке фронта под Гуляйполем действовали подразделения 225 отдельного штурмового полка, которые вовремя обнаружили и обезвредили российский десант, говорится в сообщении подразделения в Telegram-канале. На видео с поля боя зафиксировали, как две ББМ пробрались в населенный пункт, и из одной машины "высыпались" десантники. 225 ОШП нанес серию воздушных ударов дронами и артиллерией и полностью обезвредил противника, также действовала украинская пехота, свидетельствует запись с места событий.

Сообщение об удачной отработке 225 ОШП появилось днем 2 февраля. Бойцы написали, что атака ВС РФ с использованием военной техники состоялась впервые в 2026 году. Указано, что две ББМ приблизились к населенному пункту, и по одной из них ударили в момент высадки десанта. После этого в бой вступили украинские штурмовики, которые обезвредили российских солдат. Параллельно работали FPV и артиллерия: в итоге уничтожили и машины, и ББМ, сообщила пресс-служба полка.

Наступление РФ — что происходит под Гуляйполем

В Telegram-канале In Factum со ссылкой на OSINTеров написали, что наступление ВС РФ с использованием бронемашин состоялось рядом с селом Еленоконстантиновка. На карте боевых действий проекта DeepState видим, что населенный пункт расположен в 7 км к северо-западу от Гуляйполя на Запорожском отрезке фронта. Кроме того, аналитики обозначили последнее продвижение на этом направлении: 30 января россияне прошли на 4 км к северо-востоку от Еленоконстантиновки. Других изменений под Гуляйполем DeepState не показало.

Наступление РФ — карта линии фронта под Гуляйполем по состоянию на 2 февраля, DeepState Фото: DeepState

Между тем в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 февраля под Гуляйполем зафиксировали одну из самых больших количеств атак ВС РФ — 32. Направление, горячее Гуляйпольского — это Покровск (41 штурм).

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Гуляйпольском направлении. Об изменениях на линии фронта в Запорожской области стало известно с конца зимы 2025 года, а перед этим французский OSINTер Clément Molin предсказал, что россияне могут пробовать обойти этот участок с севера, зайдя в тылы укреплением. Позже стало известно о проблемах на позициях одной из бригад ТрО: родственники бойцов рассказали о блокировании отрезка к востоку от населенного пункта и о возможном отступлении. Между тем аналитики проекта DeepState действительно показали продвижение ВС РФ вокруг Гуляйполя, а начальник Штурмовых войск Валентин Манько сообщил, что на отрезок отправили штурмовые подразделения ВСУ для удержания ситуации. В декабре в центре города появились первые ДРГ РФ, которые проникли в батальонный командный пункт 106 бригады ТрО. На карте боевых действий по состоянию на 2 февраля — половина Гуляйполя находится под контролем россиян.

Напоминаем, в конце января 2026 года начальник генштаба ВС РФ сообщил о наступлении россиян и о пребывании на расстоянии 12 км до Запорожья: что показали карты аналитиков и Генштаба ВСУ.