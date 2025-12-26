В Гуляйполе ВС РФ захватили командный пункт с флагом и документами: какие причины и последствия (видео)

Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации показало кадры с контрольно-наблюдательного пункта на улице Соборной в Гуляйполе. Россияне показали флаг 102 бригады теробороны Вооруженных сил Украины, компьютеры, радиостанции, карту командира, незапароленные телефоны. Почему противник проник на КНП и какие могут быть последствия для Гуляйпольского и соседних направлений?

Видео о появлении российских военных в Гуляйполе появилось вечером 25 декабря. Аналитики проекта DeepState уточнили в Telegram-канале, что речь идет о КНП 75 батальона 102 ОБр ТрО — батальон подчинили 106 бригаде, но он и дальше действовал под командованием 102. Кадры россиян показали командный пункт, с которого отошли украинские бойцы, оставив всю технику, данные на флешках и даже печати. Фокус собрал информацию о событиях, которые произошли на Гуляйпольском направлении.

В заметке DeepState объясняется, что проникновение россиян на КНП произошло после штурмовых действий 18 декабря. На момент штурма в помещении находилось "много управленцев", среди них — командиры рот, причем один из них погиб после тяжелого ранения. Аналитики отметили, что видео россиян показывает, что они находятся уже в центре Гуляйполя, и что есть "хаос и проблемы в управлении подразделений ТрО".

Відео дня

"Поэтому Гуляйполе становится большой серой зоной. Данной ситуацией уже занимаются соответствующие органы", — говорится в заметке.

Бои в Гуляйполе — детали

Российские военные заявили, что находятся на КНП в Гуляйполе по адресу ул. Соборная 52. На карте боевых действий видим, что точка расположена в центре населенного пункта. Кроме того, есть "красный клин", который тянется с юго-восточных окраин со стороны села Марфополь.

Бои в Гуляйполе — в какую точку проникли ВС РФ и где находится КСП 106 бригады Фото: DeepState

Военный корреспондент Диана Буцко написала на Facebook, что пообщалась с двумя командирами, которые знают детали событий в Гуляйполе. Один из них подтвердил, что на видео — пункт управления 1-го батальона 106-й бригады. Подобное могло произойти в результате отсутствия команды на отступление от высшего командования и отсутствия связи с командованием. Из-за отступления открылся фланг 2 батальона 102-й бригады и россияне зашли с Марфополя и также северо-востока. Второй собеседник уточнил, что россияне пытаются перерезать трассу на Железнодорожное и проникли "во все районы Гуляйполя". Буцко отметила, что на этом направлении работают штурмовые подразделения, поэтому рано говорить, что город потерян.

О ситуации также написал военнослужащий и журналист Кирилл Сазонов. В заметке, которая появилась утром 26 декабря, подтверждается очень сложная ситуация в Гуляйполе. По его словам, штурмовые подразделения на этом направлении "спасают", а не "исправляют" ситуацию. Сазонов также сообщил, что на отрезке воюет 225 отдельный штурмовой полк, которым командует Олег Ширяев.

"Там полная жесть, молитесь за них", — написал он.

Что говорит командование о Гуляйполе

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отреагировал на обращение медиа "Украинская правда" относительно боев в Гуляйполе. По его словам, после инцидента на КНП открыто производство и выясняют все обстоятельства. Волошин пояснил, что после установления всех деталей и ответственных лиц, командование расскажет, что произошло.

Отметим, 21 декабря Фокус писал о ситуации под Гуляйполем. Как сообщили аналитики DeepState, подразделения ВС РФ продвинулись возле населенного пункта и на половине города появилась "серая зона", в которой заметили оккупантов и ведут бои.

Напоминаем, 4 декабря командир Штурмовых войск Валентин Манько рассказал о боях под Гуляйполем: какие подразделения отошли и что произошло после того.