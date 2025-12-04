Под Гуляйполем ВС РФ нашли "бреши в обороне": что рассказал Манько о критическом участке (карта)

Ситуация под Гуляйполем ухудшалась постепенно, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации длительное время искали слабое звено в обороне и продавили позиции под Успеновкой и Ровнопольем, пояснил начальник Штурмовых войск, полковник Валентин Манько. После того, как отошел третий батальон 102 бригады Теробороны, на их позиции зашли украинские штурмовики, но все же пришлось несколько отойти из-за наступления россиян. Что сегодня происходит на Гуляйполье?

Российские подразделения, продавив бойцов ВСУ на северо-восток от Гуляйполя, попытались зайти в поселок, и бросали вперед по 20-40 солдат, бронетехнику или небольшие группы, сказал Манько в интервью "Украинской правде". По его словам, командование ВС РФ пытается "забрасывать мясом". Между тем украинцы пытаются вернуть фронт назад, но количество военных в Украине меньше, чем у россиян.

Манько рассказал, что на Гуляйпольском направлении россиянам не удавалось пробраться в тылы ВСУ, зато они воспользовались слабым местом в обороне. Также он опроверг информацию об окружении, которую распространяли в соцсетях и аналитики. По его словам, это делали ради "лайков", а если об этом говорили солдаты, то только те, которые хотели пойти в СЗЧ. На сегодня россияне начали использовать плохую погоду, инфильтруясь в украинские позиции.

"Россияне не прекращают попытки зайти в Гуляйполе. Просто забрасывают мясом. Взять Гуляйполе — тяжелая история. Надо технику использовать, и они пробовали на ней заходить. Но из 8-10-12 единиц их техники несколько возвращались, а остальные мы уничтожали", — рассказал полковник.

Военный объяснил ситуацию со 102 бригадой, которая три года держала оборону под Гуляйполем.

"Противник всегда малыми группами прощупывает фронт и выбирает несколько направлений, где есть бреши в обороне. Третий батальон, который не выдержал натиска, снялся с этого направления. С тыла к нам никто не заходил. Окружения у них также не было — россияне лезли в лоб", — подчеркнул он.

Бои в Гуляйполе — детали

На карте аналитиков проекта DeepState последние изменения под Гуляйполем обозначены 1-2 декабря. ВС РФ смогли продвинуться на 1 км к северо-востоку от поселка. Перед этим, 25-26 ноября, красная зона залила Зеленый Гай, Веселое, Высокое (Красное). 15 ноября началось продвижение противника у Малиновки, 6-8 октября россияне подошли к Полтавке и Успеновке.

Бои в Гуляйполе — ситуация по состоянию на 2 декабря, карта DeepState Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 декабря указано, что на Гуляйпольском направлении ВС РФ атаковали 12 раз, а больше всего, 45, — под Покровском.

Отметим, в ноябре Фокус писал о ситуации возле Гуляйполя, о которой рассказали родственники 102 бригады ТрО. В разговоре с "Громадським" выяснилось, что подразделения этой бригады находятся в районе Зеленого Гая и имеют серьезные проблемы с логистикой. Тогда же аналитики DeepState отметили, что на данном отрезке были случаи "дружественного огня" из-за проблем с управлением и отступлением одного из подразделений.

Напоминаем, 28 ноября военная корреспондентка написала на Facebook, что ВС РФ уже якобы добрались до окрестностей Гуляйполя.