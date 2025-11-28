ВС РФ "уже в Гуляйполе": россияне проникли на окраины села, их пытаются выбить, — журналистка

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации сумели пробраться на окраины Гуляйполя, написала военная журналистка. Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать ситуацию, пытаются выбить противника. Что на самом деле происходит в Гуляйполе, могут показать карты аналитиков и Генерального штаба ВСУ, и также показания бойцов.

На Гуляйпольском направлении 3,5 года стояла 102 бригада теробороны ВСУ, а теперь ей на помощь пришли штурмовые подразделения и перебросили механизированную бригаду, написала на странице Facebook журналистка "Громадське" Диана Буцко. По ее словам, россияне проникли на северо-восточные окраины села и их оттуда пытаются выбить. Также уточняется, что заявления о "Гуляйполе спасенном" на самом деле преждевременны.

Сообщение Буцко появилось в сети днем 28 ноября. Журналистка рассказала, как 102 бригада, не имея пополнения личного состава и без ротаций, держала позиции, пока не отошли подразделения на соседнем фланге. После этого действительно попытался самовольно отойти один батальон, на помощь защитникам прибыли штурмовики и были определенные "проблемы с взаимодействием". В сообщении Буцко подтверждается, что на критических участках действительно произошел "дружественный огонь". После появления штурмовиков и механизированной бригады ситуация улучшилась, но "чрезмерный оптимизм относительно Гуляйполя непонятен".

"Россияне зашли на окраины Гуляйполя. Наши военные пытаются их с северо-восточных окраин выбить, Конечно, штурмовые полки, которые пришли тушить пожар, действительно значительно улучшили ситуацию на Запорожском направлении. Хотя ситуация сейчас значительно стабильнее", — написала журналистка.

Бои под Гуляйполем — Буцко о появлении русских в селе, 28 ноября Фото: Скриншот

Сообщение Буцко распространила в соцсетях народный депутат "Слуг народа" Марьяна Безуглая. Политик написала, что россияне "уже в Гуляйполе".

Бои под Гуляйполем — Безуглая о появлении русских в селе, 28 ноября Фото: Скриншот

Бои под Гуляйполем — информация от аналитиков и Генштаба

На карте аналитиков DeepState показана линия фронта возле Гуляйполя и направления атак ВС РФ. Видим красный выступ в направлении северо-восточных окраин села, причем край серой зоны, в которой происходят бои, на расстоянии 500 м от границы населенного пункта. Серая зона тянется дальше на восток, а красная — образует "карман" размерами 4 на 4 км. На дне "кармана" — село Зеленый Гай, об оккупации которого аналитики сообщили 27 ноября.

Бои под Гуляйполем — ситуация по состоянию на 28 ноября Фото: DeepState

Утром 28 ноября Генштаб ВСУ рассказал о 20 атаках ВС РФ на Гуляйпольском направлении. На карте линии фронта видим, что большинство российских штурмов направлено севернее Гуляйполя, а зона оккупации, вероятно, не доходит до указанного села. Между тем в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации СНБО сообщили, что информация в сети о появлении россиян в Гуляйполе "не соответствует действительности".

Отметим, 28 ноября Фокус рассказал историю 102 бригады теробороны ВСУ, которая держит позиции под Гуляйполем. Сестра одного из бойцов заявила, что со слов брата, его батальон заполнен на треть, не имеет возможности получить воду и еду, возможно окружение с трех сторон.

Напоминаем, 13 ноября военные эксперты объяснили, почему из-за потери двух сел в Запорожской области у ВС РФ может открыться путь к областному центру.