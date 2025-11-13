РФ открывает путь на Запорожье: как падение двух сел изменило ситуацию на фронте

На стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей российские войска прорвали оборону и захватили Ровнополье и Яблоково. Это не просто локальный прорыв, а потенциальное начало операции по обходу и окружению Гуляйполя — ключевого опорного пункта украинской обороны на юго-востоке. Фокус разобрался, почему этот участок фронта стал одним из самых опасных.

Российские оккупационные войска захватили села Ровнополье и Яблочное Пологовского района Запорожской области, продолжив давление на позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий. Сейчас эти населенные пункты обозначены красной зоной, что свидетельствует о полном переходе контроля к врагу.

По данным экспертов, оккупанты также продвинулись вблизи Владимировки, Котлиного и Дачного. В то же время украинские защитники успешно отбили атаки вблизи села Шахово Покровского района Донецкой области.

Захват Ровнополья открывает для российских сил оперативное пространство для продвижения на Гуляйполе с северного направления. Однако, как подчеркивают аналитики, ресурсов для немедленного наступления на этот город у оккупантов пока не хватает.

Генеральный штаб ВСУ в своей последней сводке подтвердил активность врага на Гуляйпольском направлении: российская авиация нанесла удары по Варваровке и Зеленому Гаю.

11 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о захвате российскими войсками трех населенных пунктов в Запорожской области.

В тот же день волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко предостерегал, что ВС РФ могут резко ускорить наступательные действия на Запорожье.

Ситуация на фронте остается напряженной: враг пытается воспользоваться любыми пробелами в обороне, тогда как Силы обороны продолжают сдерживать продвижение и наносить потери противнику. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от своевременного усиления украинских позиций и логистического обеспечения.

ВС РФ прорвались на Запорожье: военный состав противника

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказывает, что российское наступление на Восточно-Запорожском направлении, которое еще называют Гуляйпольским, ведет группировка войск "Восток", сформированного на базе Восточного военного округа РФ. В ее состав входят четыре общевойсковые армии (29-я, 35-я, 36-я и 5-я) и 68-й армейский корпус. Географически это стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей — от Александрополя (Донецкая обл.) до Гуляйполя (Запорожская обл.).

Таким образом, на участке фронта шириной до 41 км развернуто до 9 бригад и полков, включая одну танковую бригаду. Дополнительно в полосах 5-й и 36-й общевойсковой армии действуют 5-6 формирований уровня полк-батальон из территориальных войск или мобилизационного резерва.

Существует вероятность привлечения подразделений 41-й общевойсковой армии (УВ "Центр") или 98-й воздушно-десантная дивизия (перегруппированной из УВ "Юг"), хотя подтверждений пока нет.

Оценки численности и вооружения УВ "Восток" в открытых источниках существенно отличаются. По данным Машовца, группировка может иметь от 85 до 120 тысяч личного состава, 260-325 танков, 420-720 бронемашин, до 350-620 единиц ствольной артиллерии и 150-210 установок РСЗО.

По словам эксперта, россияне продолжают давить на нескольких участках. Подразделения 37-й бригады из состава 36-й армии пытаются развить успех возле Новоселки и продвинуться на север через Волчью, чтобы обойти Александрополь, но атаки со стороны Воскресенки украинские силы отбили. В районе между Волчьей и Янчуром штурмовые группы, вероятно 57-й или 60-й бригады, вышли на линию Новоалександровка-Алексеевка-Алексеевка и закрепились восточнее Егоровки; в то же время смежные подразделения 5-й и 36-й армий продвигались в направлении Егоровка-Даниловка. На полосе наступления 5-й армии противник действует широким фронтом: силы 127-й мотострелковой дивизии, усиленные 69-й и 38-й бригадами, форсировали Янчур в нескольких местах, захватили Успеновку на западном берегу и вышли к рубежу Сладкое-Ровнополье. Также фиксируется продвижение на 1-1,5 км в направлениях Гуляйполе-Великая Новоселка и Малиновка-Зеленый Гай.

"Таким образом, можно констатировать, что в течение последних 2 недель частям и соединениям 5-й общевойсковой армии противника удалось достичь значительного тактического успеха — они с наскока форсировали реку Янчур, захватили тактический плацдарм на ее западном берегу в районе Успеновки и, развивая свое наступление дальше, продвинулись на запад на расстояние до 7 км", - отмечает Машовец.

Военный эксперт Олег Жданов указывает, что события здесь развиваются очень плохо для Сил обороны. По его словам кризис обострился после падения позиций в Угледаре, где украинские силы понесли потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал кадровыми изменениями, уволив двух командиров корпусов, ответственных за направление.

"Но это не помогло сегодня", — говорит Фокусу Жданов, подчеркивая, что отходы продолжаются для сохранения личного состава.

По мнению эксперта российские силы действуют в соответствии с шаблонами, выявляя слабые места в обороне ВСУ и бросая туда все силы на прорыв. Обнаружив пробел в обороне, оккупанты достигли частичного успеха и теперь делают все, чтобы его развить.

Наступление РФ возле Гуляйполя: перспективы и угрозы для ВСУ

По словам Машовца, ситуация на этом направлении произошла для ВСУ неблагоприятная. Враг ускоряет темпы, эффективно наращивая усилия на передовой и быстро закрепляясь за штурмовыми группами. Преимущество в силах и средствах в полосе 5-й общевойсковой армии позволяет ему это.

Оперативная цель противника:

Обход Гуляйпольского района обороны ВСУ с севера.

Блокирование коммуникаций, в частности дороги Гуляйполе-Покровское (участок Доброполье-Варваровка).

Выход 36-й общевойсковой армии и правого фланга 5-й общевойсковой армии на Покровское с юго-востока.

По словам Жданова, российские войска идут на окружение Гуляйполя. Враг возвращает на запад и северо-запад, прорываясь для отрезания логистики украинских войск. Сейчас они начали возвращать на запад с целью окружения Гуляйполя и захвата территории Запорожской области. Дополнительно россияне пытаются продвинуться на Александровское — стратегический населенный пункт на оперативном направлении, что создает угрозу для всего фланга.

"Ситуация ухудшается, но для полного захвата Гуляйполя понадобится время — месяцы подготовки с ударами по тылам. Без резервов ситуацию не исправить: я говорил недели две назад, что обороняя Покровск, нельзя потерять Запорожье. И вот такая угрожающая ситуация складывается именно в Запорожье", — подчеркнул эксперт.

