ВС РФ оккупировали Ровнополье и Яблоково в Запорожье: ВСУ дают отпор в Донецкой области, — DeepState

Российские войска оккупировали села Ровнополье и Яблочное Пологовского района Запорожской области и продолжают осуществлять давление на позиции Сил Обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне.

Оккупанты также продвинулись вблизи Владимировки, Котлиного и Дачного, сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ривнополье и Яблоково", — говорится в сообщении.

Аналитики также обновили карту боевых действий. Теперь Ровнополье и Яблоково находятся в красной зоне, что свидетельствует о том, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали Ровнополье и Яблоково Фото: Скриншот

В то же время в DeepState подчеркнули, что Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи села Шахово Покровского района Донецкой области.

Аналитики также отметили, что после занятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера.

"Однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у ка*апов нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и осуществляться сосредоточение пилотов, чтобы усложнять логистику в город", — отметили эксперты.

Отметим, что в последней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

Напомним, 11 ноября Александр Сырский сообщил. что ВС РФ захватили три населенных пункта в Запорожской области.

В этот же день Сергей Стерненко заявил. что ВС РФ могут резко ускорить наступление на Запорожье.