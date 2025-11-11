"Ожидает обвал": ВС РФ захватили три населенных пункта в Запорожской области, — Сырский

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в Запорожской области и благодаря преимуществу в количестве солдат и техники оккупировали сразу три населенных пункта в этом регионе.

Особенно ситуация ухудшилась на Александровском и Гуляйпольском направлениях, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия — густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", — написал Сырский, не уточнив, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что бойцы группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково, для чего принимаются соответствующие меры поддержки.

Відео дня

"Комбинированным огнем агрессору нанесен значительный урон. Каждый метр нашей земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Юг" за трое последних суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники", — отметил Сырский.

В то же время украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул, что Запорожское направление требует особого внимания, потому что в противном случае все может "закончиться трагически".

"Запорожское направление (с правого фланга) в 2026 году ожидает обвал, подобный тому, что произошел на Донбассе после Авдеевки и Очеретино. Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было на Сумщине, все может закончиться трагически", — подчеркнул "Осман".

Напомним, 11 октября в Силах обороны Юга сообщили, что ВСУ пришлось отойти с позиций на Запорожье.

В этот же день Сергей Стерненко заявил. что ВС РФ могут резко ускорить наступление на Запорожье.