"Очікує обвал": ЗС РФ захопили три населені пункти у Запорізькій області, — Сирський

Російські окупаційні війська активізували штурмові дії у Запорізькій області та завдяки перевазі у кількості солдатів і техніки окупували одразу три населені пункти у цьому регіоні.

Особливо ситуація погіршилась на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови — густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти", — написав Сирський, не уточнивши, про які саме населені пункти йде мова.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що бійці угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове, для чого вживаються відповідні заходи підтримки.

"Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки", — зазначив Сирський.

Водночас український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" підкреслив, що Запорізький напрямок потребує особливої уваги, бо в іншому випадку все може "закінчитися трагічно".

"Запорізький напрямок (з правого флангу) у 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине. Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно", — наголосив "Осман".

