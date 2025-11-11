Точаться бої "за кожен сантиметр землі": ЗСУ довелося відійти з позицій на Запоріжжі (мапа)

На двох напрямках у Запорізькій області триває інтенсивне протистояння, і ЗС РФ застосовують усю наявну зброю. У Силах оборони Півдня повідомили, що точаться жорсткі бої за кілька населених пунктів.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої", — передали у Центрі комунікацій Сил оборони Півдня України 11 листопада.

Російські окупанти застосовують усі види озброєння, яке мають, щоб витіснити ЗСУ з позицій. За минулі декілька діб зафіксували до 100 боєзіткнень.

"Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка", — заявила пресслужба.

Згадані населені пункти на мапі Фото: Deep State

Зазначається, що у ці населені пункти РФ намагається завести групи закріплення. Оборонці усіма силами протидіють ворожим спробам. Також ЗС РФ прагнуть охопити Гуляйполе зі сходу й відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

Гуляйполе на мапі Фото: Deep State

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи", — додали у Силах оборони Півдня.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко повідомив про надзвичайно напружену ситуацію на Запорізькому напрямку. З його слів, якщо нинішня динаміка збережеться, ЗС РФ зможуть просуватись на кілометри, а згодом і десятки кілометрів щодня.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ вдалося окупувати Катеринівку на Костянтинівському напрямку та Новомиколаївку на Гуляйпільському напрямку. У свіжому зведенні Генштабу ЗСУ ці населені пункти не згадувались.