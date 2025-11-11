Росія окупувала ще два населених пункти на сході України: у DeepState показали просування ворога

Російські військові продовжують здійснювати наступ на низці напрямків на сході України. Ворогу вдалося окупувати два населених пункти — Катеринівку на Костянтинівському напрямку та Новомиколаївку на Гуляйпільському напрямку.

Офіційної інформації про окупацію Катеринівки немає. Утім про захоплення повідомляє портал DeepState, який збирає та оновлює верифіковані дані про ситуацію на фронті.

Натомість інформацію про відступ з Новомиколаївки, а також ще з чотирьох населених пунтків підтвердив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, через масовані штурми, понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів нашим військовим довелося відійти з районів Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки.

У свіжому зведенні Генштабу ЗСУ ці населені пункти не були згадані: Катеринівка востаннє згадувалась 24 жовтня, а Новомиколаївка — 7 листопада.

У той же час Генштаб повідомив, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка. Плещіївка знаходиться дещо північніше за Катеринівку, хоча між ними розташований населений пункт Клебан-Бик, про окупацію якого наразі невідомо. Востаннє в зведенняx Генштабу Клебан-Бик фігурував 27 жовтня.

Ситуація на Костянтинівському напрямку Фото: DeepState

Також у Генштабі зазначил, що на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля. Рівнопілля знаходиться ближче до Гуляйполя, ніж Новомиколаївка, а на мапі DeepState саме на цей населений пункт спрямований наступ росіян з боку Новомиколаївки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку Фото: DeepState

Наступ ЗС РФ — ситуація на фронті

Загалом у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення.

Противник використав 202 авіаційні бомби, а також залучив до атак 6190 ударних дронів-камікадзе. Зокрема, один з авіаударів прийшовся по Рівнопіллю, атаки в напрямку якого були відбиті українськими військами.

Наступ ЗС РФ — Гуляйпільський напрямок

Ситуація на Гуляйпільському напрямку постійно загострюється. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону "Єдині новини", передає "АрміяInform".

Він пояснив, що останнім часом ворог застосовує різну тактику: крім звичайниї штурмів малими групами, противник намагається інфільтруватися між бойових порядків Сил оборони.

"У нас зараз стоїть погода на півдні, коли суцільний туман. І там така місцевість, де течуть невеликі річки. А вони мають великі заплави, луги. Противник, користуючись заростями очерету, намагається інфільтруватися, спробувати обійти там наші позиції. Тому там тривають бойові зіткнення", — пояснив Владислав Волошин.

Крім того про критичну ситуацію на Гуляйпільському напрямку попередив і волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Він наголосив, що якщо не вжити необхідних заходів, то просування ворога на цьому напрямку може становити десятки кілометрів на добу.

"На жаль, Сили оборони відступають неподалік Гуляйполя. Поступове руйнування управління військами, виснаження сил та тотальна брехня у поєднанні з великим тиском ворога призводять до неминучих просувань армії РФ. Якщо лишити усе, як є, будуть згодом і просування на кілометри, а потім на десятки кілометрів на добу", — зазначив Стерненко.

Раніше Фокус повідомляв про просування ЗС РФ у в Запорізькій області. Аналітики DeepState, коментуючи наступ ворога на цьому напрямку попереджали, що ситуація ускладнилася.

Перед цим, 8 листопада, начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що нові наступальні дії росіян в бік Гуляйполя були "максимально" зупинені.