Манько повідомив, що ЗСУ зачистили Солодке та Рівнопілля: у DeepState вказують на розбіжності
Начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що нові наступальні дії росіян в бік Гуляйполя були "максимально" зупинені. Втім аналітики DeepState говорять про те, як відрізняються заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км.
"Від учора нові наступальні дії противника(другий важкий напрямок) в бік Гуляйполя Олександрівки були максимально зупинені. Противник максимально заблокований. Нарощуємо присутність. Ідуть важкі бої за декілька населених пунктів і відтискаємо ворога до їх позицій. Проводимо зачистки, продовжуємо роботу", - повідомив Манько.
Але в DeepState нагадують, що буквально 6 листопада Сили Оборони Півдня заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою.
"Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км є відкритим питанням", - кажуть аналітики.
За їхньою інформацією, ситуація протилежна офіційним заявам:
- ворог захопив Успенівку та Павлівку;
- підрозділи ЗСУ були заблоковані у Новомиколаївці;
- бої з диверсійними групами велися в Солодкому та Рівнопіллі;
- у Привіллі, Новому та Новоуспенівському ворог має щонайменше присутність.
У DeepState розповідають, що в Успенівці ситуація погіршилася після того, як було забрано 50% особового складу на порятунок легендарної ділянки біля Вишневого. В кінці жовтня росіяни почали заходити в село, а налагодивши зв'язок, вони затягнули піхоту з 218 танкового полку та 394 мотострілецької бригади РФ.
"В село зайшло близько 70 груп чисельністю до двох рот. На закріпленні росіяни залишили 394-й, а 14-й і 218-й пішли на сусідні населені пункти", - повідомили у DeepState та нагадали, що один з батальйонів 102 ОБр ТрО намагався врятувати ситуацію, але "сили були нерівні і нічим хорошим це не закінчилося".
На момент публікації матеріалу Валентин Манько не коментував заяву аналітиків.
Нагадаємо, Валентина Манька вже неодноразово критикували за те, що він демонстрував секретні матеріали, записуючи роліки в соцмережах.
А колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич вважає, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько своїми публікаціями допомагав ворогу.