Манько повідомив, що ЗСУ зачистили Солодке та Рівнопілля: у DeepState вказують на розбіжності

DeepState наголошує на тому, що інформація про ситуацію на лінії зіткнення, яка надходить від різних управлінь Сил оборони, суттєво різниться | Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що нові наступальні дії росіян в бік Гуляйполя були "максимально" зупинені. Втім аналітики DeepState говорять про те, як відрізняються заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км.

"Від учора нові наступальні дії противника(другий важкий напрямок) в бік Гуляйполя Олександрівки були максимально зупинені. Противник максимально заблокований. Нарощуємо присутність. Ідуть важкі бої за декілька населених пунктів і відтискаємо ворога до їх позицій. Проводимо зачистки, продовжуємо роботу", - повідомив Манько.

Але в DeepState нагадують, що буквально 6 листопада Сили Оборони Півдня заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою.

Аналітики DeepState вказують на розбіжності між заявами різних військових управлінь щодо контролю над населеними пунктами на 6-8 км
Фото: DeepState

"Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км є відкритим питанням", - кажуть аналітики.

За їхньою інформацією, ситуація протилежна офіційним заявам:

  • ворог захопив Успенівку та Павлівку;
  • підрозділи ЗСУ були заблоковані у Новомиколаївці;
  • бої з диверсійними групами велися в Солодкому та Рівнопіллі;
  • у Привіллі, Новому та Новоуспенівському ворог має щонайменше присутність.

У DeepState розповідають, що в Успенівці ситуація погіршилася після того, як було забрано 50% особового складу на порятунок легендарної ділянки біля Вишневого. В кінці жовтня росіяни почали заходити в село, а налагодивши зв'язок, вони затягнули піхоту з 218 танкового полку та 394 мотострілецької бригади РФ.

"В село зайшло близько 70 груп чисельністю до двох рот. На закріпленні росіяни залишили 394-й, а 14-й і 218-й пішли на сусідні населені пункти", - повідомили у DeepState та нагадали, що один з батальйонів 102 ОБр ТрО намагався врятувати ситуацію, але "сили були нерівні і нічим хорошим це не закінчилося".

На момент публікації матеріалу Валентин Манько не коментував заяву аналітиків.

Нагадаємо, Валентина Манька вже неодноразово критикували за те, що він демонстрував секретні матеріали, записуючи роліки в соцмережах.

А колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич вважає, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько своїми публікаціями допомагав ворогу.