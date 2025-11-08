Манько сообщил, что ВСУ зачистили Сладкое и Ровнополье: в DeepState указывают на разногласия

Начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что новые наступательные действия россиян в сторону Гуляйполя были "максимально" остановлены. Впрочем аналитики DeepState говорят о том, как отличаются заявления разных управлений отличаются на 6-8 км.

"Со вчерашнего дня новые наступательные действия противника (второе тяжелое направление) в сторону Гуляйполя Александровки были максимально остановлены. Противник максимально заблокирован. Наращиваем присутствие. Идут тяжелые бои за несколько населенных пунктов и оттесняем врага к их позициям. Проводим зачистки, продолжаем работу", — сообщил Манько.

Но в DeepState напоминают, что буквально 6 ноября Силы Обороны Юга заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой.

Аналитики DeepState указывают на расхождения между заявлениями различных военных управлений по контролю над населенными пунктами на 6-8 км Фото: DeepState

"Почему заявления разных управлений отличаются на 6-8 км является открытым вопросом", — говорят аналитики.

По их информации, ситуация противоположна официальным заявлениям:

Відео дня

враг захватил Успеновку и Павловку;

подразделения ВСУ были заблокированы в Новониколаевке;

бои с диверсионными группами велись в Сладком и Ровнополье;

в Приволье, Новом и Новоуспеновском враг имеет как минимум присутствие.

В DeepState рассказывают, что в Успеновке ситуация ухудшилась после того, как было забрано 50% личного состава на спасение легендарного участка возле Вишневого. В конце октября россияне начали заходить в село, а наладив связь, они затянули пехоту из 218 танкового полка и 394 мотострелковой бригады РФ.

"В село зашло около 70 групп численностью до двух рот. На закреплении россияне оставили 394-й, а 14-й и 218-й пошли на соседние населенные пункты", — сообщили в DeepState и напомнили, что один из батальонов 102 ОБр ТрО пытался спасти ситуацию, но "силы были неравны и ничем хорошим это не закончилось".

На момент публикации материала Валентин Манько не комментировал заявление аналитиков.

Напомним, Валентина Манько уже неоднократно критиковали за то, что он демонстрировал секретные материалы, записывая ролики в соцсетях.

А бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич считает, что начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ полковник Валентин Манько своими публикациями помогал врагу.