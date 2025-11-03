Им должно заняться ГБР: полковник Манько помогал российской разведке, — Кротевич

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич считает, что начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ полковник Валентин Манько своими публикациями помогал врагу.

Кротевич просмотрел соцсети Валентина Манько, в частности, его старые посты в TikTok и считает, что тот выставлял фото и видео "тайных карт с подробной обстановкой, включая системы "Дельта" и "Крапива". И он считает, что ГБР должно открыть производство и начать следственные действия.

По словам Кротевича, 31.08.2023 Манько на своей странице в TikTok выложил фото боевой, хорошо оформленной карты согласно всем нормам тактических знаков и планшета с тактической обстановкой.

"На карте мы видим часть территории Украины перед границей с РФ, а именно села Басовка и Новенькое. Мы видим фортификационные сооружения противника, подразделения, цели для артиллерии с номерами, а также наблюдательные посты наших сил обороны Украины... По состоянию на сейчас эта территория оккупирована противником. По состоянию на 31.08.2023 она оккупированной не была. Это означает, что противник мог воспользоваться этой информацией для определения расположения сил обороны Украины — чтобы нанести туда удары любыми средствами", — написал Богдан Кротевич.

По его мнению — есть основания для внесения сведений в ЕРДР и начала следственных действий ГБР, а также есть весомый повод провести расследование тех, кто проводил расследование в Генштабе ВСУ и не нашел нарушений.

"Имея эту информацию, которую я здесь написал, у вас есть все механизмы и возможности проверить вышеупомянутое — и обратиться в соответствующие органы, включая ГБР, с просьбой проверить эту общедоступную информацию. Или на всю армию не найдется ни одного офицера который это сделает, а значит армия продолжит пополняться лояльными ставленниками, которые будут бездумно класть личный состав ради званий, наград и будущих кресел в Верховной Раде", — резюмировал Кротевич.

Валентин Манько пост Богдана Кротевича не комментировал.

Напомним, полковника Валентина Манько обвинили в обнародовании фото с картами в соцсети TikTok, на которых могла быть информация с грифом "секретно" или "для служебного пользования". Сам полковник Манько заявил, что карты на фото — карты Google, а отметки он наносил самостоятельно.

В Главном управлении коммуникации ВСУ отреагировали и сообщили, что провели профессиональный анализ фото, которое публиковал полковник Валентин Манько. Анализ показал, что карты не раскрывают пространственных, временных показателей операций (боевых действий) Сил обороны Украины и не раскрывают подразделения, которые принимали в них участие.