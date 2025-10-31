Полковник Манько "засветил" карты в TikTok: появилась реакция ВСУ относительно их секретности

Начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ Валентин Манько публиковал в своем TikTok-аккаунте фото, на которых видны карты с нанесенными по линии фронта отметками. Раскрытие секретной информации возмутило украинцев, но в Вооруженных силах опровергли обвинения в сторону полковника.

В Вооруженных силах не считают, что Манько раскрыл информацию с ограниченным доступом. Об этом заявило Главное управление коммуникации ВСУ на запрос "Суспільного" 31 октября.

Военные провели профессиональный анализ обнародованных фото и установили, что карты не раскрывают пространственных или временных показателей операций Сил обороны. Также из них не понятно, какие подразделения участвовали в боях.

"Сведения, отраженные на картах-схемах, не предусматривают утечки информации с ограниченным доступом, в том числе в связи со значительной задержкой во времени их публикации", — заверили в управлении.

В ВСУ объяснили, что пост офицера не содержит критической или чувствительной информации. Также он не раскрывает данных, которые могла бы использовать российская разведка, что привело бы к потерям в Силах обороны, раскрытию планов командования или положения защитников.

Напомним, внимание к фото, на которых полковник Валентин Манько "засветил" маты, привлек блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он информировал, что на снимках можно увидеть карты с грифом "секретно", а это может помочь врагу.

Аналитики DeepState отмечали, что данные с фото не соответствуют их карте боевых действий, и это может свидетельствовать о дезинформации командования.

Сам Манько заявил, что на фото — обычные карты Google Maps с собственными отметками, которые не могут быть использованы российскими оккупантами. Полковник подчеркнул, что все "показал как есть", а россияне "зарисуют глаза" президенту РФ Владимиру Путину относительно захваченных населенных пунктов.