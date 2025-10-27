Манько обнародовал "тайные" карты: в DeepState отреагировали и объяснили расхождения в позициях ВСУ
Аналитический центр DeepState выразил обеспокоенность из-за публикации полковником ВСУ Валентином Манько фото с секретными картами, указав на потенциальную угрозу для безопасности украинских войск. По их мнению, расположение подразделений на этих снимках не совпадает с реальными позициями, что может дезинформировать командование и помочь врагу.
По оценке DeepState, карты, которые попали в открытый доступ, содержат данные с грифом "ДСП" (для служебного пользования), доступ к которым ограничен, а их распространение без разрешения является нарушением правил безопасности. Аналитики отмечают, что информация на картах Манько существенно отличается от данных, представленных на deepstatemap.live, что создает риски для планирования операций и безопасности личного состава.
Специалисты подчеркивают, что в некоторых случаях маркировка позиций на карте может не соответствовать реальному положению дел и служить лишь для формального "удержания" населенных пунктов. Такие неточности часто приводят к задержкам в отходе подразделений и дополнительным опасностям для военных. Например, благодаря координации волонтеров и командования ВСУ удалось организовать безопасный выход девяти бойцов из Белогоровки, которые держали позиции слишком долго, чтобы не обозначать населенный пункт как потерянный.
Аналитики DeepState отмечают, что сегодня анализ фронта усложняется: "последняя крайняя линия" стала условным понятием, а ее наличие не исключает существования активных участков размером до 4х11 км, где происходят бои с применением пехоты, минометных подразделений и инженеров.
Кроме этого, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook отметил недопустимость сокрытия реальной ситуации в отчетах и заявил, что командиры, которые фальсифицируют данные, не могут оставаться на своих должностях.
Полковник ВСУ Манько попал в скандал — что известно
Скандал начался после того, как в сеть попали фото Манько, на которых видны карты с грифом "секретно". Хотя сами снимки были удалены, скриншоты быстро распространились через соцсети и Telegram. Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что подобные публикации могут помочь врагу определять расположение подразделений и характер местности.
Более того, аналитики OSINT-проекта "Киберборошно" сравнили карту Манько с данными DeepState и обнаружили расхождения до 9 км в районе Вербового — Березового.
Напомним, что ранее полковник ВСУ попал в другой скандал: в сети появились видео, где мужчина танцевал под нецензурную песню российской группы.
Впоследствии он обнародовал видео, где станцевал под песню "Золото Карпат" и объяснил, что отслеживал культуру РФ в свободное время, но больше подобных ошибок не допустит.