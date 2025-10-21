"Теперь я настоящий украинец?": Манько ответил на критику танцами под "Золото Карпат" (видео)

Полковник Валентин Манько, которого выбрали для командования новосозданными Штурмовыми войсками ВСУ, отреагировал на критику бывшего начальника штаба 12-й бригады НГУ "Азов" Богдана Кротевича. Он станцевал под "Золото Карпат" и объяснил, что отслеживал культуру РФ в свободное время, но больше подобных ошибок не допустит.

"Теперь я настоящий украинец? Если шо, сегодня день повара. Мои поздравления всем поварам и поварам", — написал Манько под новым видео в TikTok, опубликованным 20 октября.

На кадрах военный танцует в камуфляже с пистолетом в кобуре под песню "Золото Карпат" в исполнении Степана Гиги. Стоит заметить, что 20 октября ежегодно празднуют Международный день повара и кулинара. Профессиональный праздник отмечают и в армии, ведь военные повара выполняют важную миссию, обеспечивая воинов стабильным питанием как в тылу, так и на разных участках фронта.

Также Манько записал серьезное видеообращение, в котором ответил на критику. Он отметил, что в соцсетях начали распространять информацию о его танцах под русскоязычную песню.

Відео дня

"Смешно, честно говоря. Тем не менее, спасибо. Я не был просто такой медийный, извините. И вы должны все понять, у меня также должно быть свое свободное время", — пояснил полковник.

Он отметил, что на видео можно заметить его "перебитые пальцы" и "прооперированные колени", ведь в то время Манько проходил лечение.

"Я уже просто сколько раз был ранен и контужен, и я все равно продолжаю защищать вас для того, чтобы вы там могли замечать это все", — заявил он.

Военнослужащий признался, что редко имеет время, но когда свободен, смотрит, чем живет страна-агрессор, в том числе благодаря кино. Для него важна культура врага. Во-первых, офицеру нужно находить общий язык со "спецконтингентом", в частности бывшими осужденными, которые хорошо показали себя на фронте.

"Во-вторых, ну слушайте, люди добрые, за этот год я два раза был по полдня дома. Имейте совесть, у меня также есть какое-то свободное время. Его пусть немного — какие-то там два часа, которые я хочу просто посвятить себе или, приезжает когда моя семья, то семье, детям", — поделился он.

Манько рассказал, что учился в русскоязычных школе и техникуме, но общаться на украинском языке ему это не мешает. Он заверил, что сделал много, чтобы Украина процветала и дети росли настоящими украинцами. Он ходил в штурмы и наступления, воевал бок о бок со своими бойцами и живет этой борьбой уже много лет.

"Люди добрые, кому еще мне что надо доказать? Настолько люблю свою страну... Вы мне сейчас хотите сказать, что я ее не люблю? Знаете, я не хочу даже в это погружаться", — отметил полковник.

Он пообещал исправить все и не делать больше подобных ошибок даже в свободное время, после чего вернулся к сводке о ситуации на передовой.

Напомним, экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич обратил внимание на две публикации полковника Валентина Манько — с танцами под нецензурную песню российской группы "Пневмослон" и маской по российскому сериалу "Слово пацана" под ремикс песни "Не забывай" поп-группы "Комбинация". Как известно, Манько возглавляет Штурмовые войска ВСУ, о создании которых заявил 20 сентября президент Владимир Зеленский.

Ранее, 18 октября, в скандал попал известный украинский киберспортсмен Александр Костылев (S1mple). Несмотря на заявления, что он не будет играть в одной команде с россиянами, он принял в коллектив BC Game Дениса Шарипова (electroNic).