"Тепер я справжній українець?": Манько відповів на критику танцями під "Золото Карпат" (відео)

Полковник Валентин Манько, якого обрали для командування новоствореними Штурмовими військами ЗСУ, відреагував на критику колишнього начальника штабу 12-ї бригади НГУ "Азов" Богдана Кротевича. Він станцював під "Золото Карпат" та пояснив, що відстежував культуру РФ у вільний час, але більше подібних помилок не допустить.

"Тепер я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям", — написав Манько під новим відео у TikTok, опублікованим 20 жовтня.

На кадрах військовий танцює у камуфляжі з пістолетом у кобурі під пісню "Золото Карпат" у виконанні Степана Гіги. Варто зауважити, що 20 жовтня щорічно святкують Міжнародний день кухаря та кулінара. Професійне свято відзначають й у війську, адже військові кухарі виконують важливу місію, забезпечуючи воїнів стабільним харчуванням як в тилу, так і на різних ділянках фронту.

Також Манько записав серйозне відеозвернення, в якому відповів на критику. Він зазначив, що у соцмережах почали поширювати інформацію про його танці під російськомовну пісню.

"Смішно, чесно кажучи. Проте, дякую. Я не був просто такий медійний, перепрошую. І ви маєте всі зрозуміти, у мене також має бути свій вільний час", — пояснив полковник.

Він наголосив, що на відео можна помітити його "перебиті пальці" й "прооперовані коліна", адже на той час Манько проходив лікування.

"Я вже просто скільки разів був поранений і контужений, і я все одно продовжую захищати вас для того, щоб ви там могли помічати це все", — заявив він.

Військовослужбовець зізнався, що рідко має час, але коли вільний, дивиться, чим живе країна-агресорка, в тому числі завдяки кіно. Для нього важлива культура ворога. По-перше, офіцеру потрібно знаходити спільну мову зі "спецконтингентом", зокрема колишніми засудженими, які добре показали себе на фронті.

"По-друге, ну слухайте, люди добрі, за цей рік я два рази був по півдня вдома. Майте совість, в мене також є якийсь вільний час. Його хай небагато — якісь там дві години, які я хочу просто присвятити собі або, приїздить коли моя сім’я, то сім’ї, дітям", — поділився він.

Манько розповів, що вчився у російськомовних школі й технікумі, але спілкуватись українською мовою йому це не заважає. Він запевнив, що зробив багато, щоб Україна процвітала і діти росли справжніми українцями. Він ходив у штурми й наступи, воював пліч-о-пліч зі своїми бійцями й живе цією боротьбою вже багато років.

"Люди добрі, кому ще мені що треба доказати? Настільки люблю свою країну… Ви мені зараз хочете сказати, що я її не люблю? Знаєте, я не хочу навіть у це занурюватись", — зауважив полковник.

Він пообіцяв виправити усе й не робити більше подібних помилок навіть у вільний час, після чого повернувся до зведення щодо ситуації на передовій.

Нагадаємо, ексначальник штабу "Азова" Богдан Кротевич звернув увагу на дві публікації полковника Валентина Манька — з танцями під нецензурну пісню російського гурту "Пневмослон" та маскою за російським серіалом "Слово пацана" під ремікс пісні "Не забывай" поп-гурту "Комбинация". Як відомо, Манько очолює Штурмові війська ЗСУ, про створення яких заявив 20 вересня президент Володимир Зеленський.

