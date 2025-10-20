"Все ясно": Кротевич викрив командувача Штурмових військ на танцях під російські треки (відео)

Колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич звернув увагу на контент, який публікував у соцмережах полковник Валентин Манько. Він був обраний головнокомандувачем Олександром Сирським для очолення новостворених Штурмових військ ЗСУ.

"Раджу підписатись на сторінки командуючого штурмових військ. Олександр Станіславович, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно", — написав у X український військовослужбовець.

На відео можна побачити записи екрану з публікаціями Манько в Instagram і TikTok. В одній з них військовий танцює під нецензурну пісню російського андерґрандового ска-панкового гурту "Пневмослон". В іншій — використовує маску "Кто я из "Слово пацана"", натхненну російським кримінальним серіалом 2023 року, під ремікс пісні "Не забывай" радянсько-російського жіночого поп-гурту "Комбинация".

На момент публікації обидва відео можна знайти у соцмережах полковника. Перше було опубліковане в Instagram 30 червня 2024 року, і того ж дня у TikTok. Інше відео, з маскою за серіалом "Слово пацана", з’явилось на сторінці 12 грудня 2023 року.

Відео дня

Хто такий Валентин Манько

20 вересня під час зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять окремі Штурмові війська, адже відповідні батальйони та полки впродовж року показали "хороший результат".

При цьому в інтерв’ю від 18 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський згадав, що полковник Валентин Манько очолює Штурмові війська. Він описав його як одного з лідерів, що до війни були цивільними людьми й розкрилися в армії після її початку.

Фото Валентина Манька Фото: "Новинарня"

У "Мілітарному" інформували, що формування Штурмових військ стартувало цього року, і вони вже включають 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. До нового призначення Манько командував 33-м окремим штурмовим полком, створеним у 2023 році на основі батальйону. Під його керівництвом велися бої у Харківській і Курській областях, а також в районі Покровська.

Манько брав активну участь у війні з 2014 року, він організував і очолив добровольчий підрозділ, який став частиною ДУК "Правий сектор". Там він обіймав посаду заступника командира. Підрозділ брав участь у ключових боях АТО.

У 2024 році полковник отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету.

Нагадаємо, 20 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілів ЗС РФ на Сумському напрямку пошкоджена інфраструктура. Через це потяги курсують з затримками, і пасажири стикаються зі змінами у графіку рейсів.

У звіті ISW за 19 жовтня пояснили, що президент РФ Володимир Путін хоче під свій контроль усі території Донбасу не задля миру. Аналітики припустили, що за пропозицією обміну землями стоїть підступний план щодо ще одного нападу.