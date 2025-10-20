"Все ясно": Кротевич разоблачил командующего Штурмовых войск на танцах под российские треки (видео)

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич обратил внимание на контент, который публиковал в соцсетях полковник Валентин Манько. Он был выбран главнокомандующим Александром Сырским для возглавления новосозданных Штурмовых войск ВСУ.

"Советую подписаться на страницы командующего штурмовых войск. Александр Станиславович, действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно", — написал в X украинский военнослужащий.

На видео можно увидеть записи экрана с публикациями Манько в Instagram и TikTok. В одной из них военный танцует под нецензурную песню российской андерграндовой ска-панковой группы "Пневмослон". В другой — использует маску "Кто я из "Слово пацана"", вдохновленную российским криминальным сериалом 2023 года, под ремикс песни "Не забывай" советско-российской женской поп-группы "Комбинация".

На момент публикации оба видео можно найти в соцсетях полковника. Первое было опубликовано в Instagram 30 июня 2024 года, и в тот же день в TikTok. Другое видео, с маской по сериалу "Слово пацана", появилось на странице 12 декабря 2023 года.

Кто такой Валентин Манько

20 сентября во время встречи с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут отдельные Штурмовые войска, ведь соответствующие батальоны и полки в течение года показали "хороший результат".

При этом в интервью от 18 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский упомянул, что полковник Валентин Манько возглавляет Штурмовые войска. Он описал его как одного из лидеров, которые до войны были гражданскими людьми и раскрылись в армии после ее начала.

Фото Валентина Манька Фото: "Новинарня"

В "Милитарном" информировали, что формирование Штурмовых войск стартовало в этом году, и они уже включают 1-й, 33-й, 210-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. До нового назначения Манько командовал 33-м отдельным штурмовым полком, созданным в 2023 году на основе батальона. Под его руководством велись бои в Харьковской и Курской областях, а также в районе Покровска.

Манько принимал активное участие в войне с 2014 года, он организовал и возглавил добровольческое подразделение, которое стало частью ДУК "Правый сектор". Там он занимал должность заместителя командира. Подразделение участвовало в ключевых боях АТО.

В 2024 году полковник получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета.

