Поезда курсируют с задержками: ВС РФ повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области

Из-за обстрелов на Сумском направлении повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к задержкам движения нескольких поездов. Пассажиры сталкиваются с изменениями в графике как междугородних, так и региональных рейсов.

Как сообщают в Укрзализныце, повреждения железнодорожных путей на Сумском направлении повлияли на график движения пассажирских и региональных поездов.

Задержку испытали поезда №46 Ужгород — Харьков и №113 Харьков — Львов, которые отправились с опозданием более одного часа из-за необходимости замены локомотива.

Также изменения коснулись регионального сообщения. Региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1 курсирует с резервным тепловозом и прибудет на конечную станцию примерно на 1 час 20 минут позже, чем по расписанию. Первичный рейс №6452 Нежин — Конотоп сейчас имеет задержку около 2 часов.

"Извиняемся за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями Укрзализныци", — говорится в сообщении.

По информации Сумской ОГА, по состоянию на утро 20 октября ситуация с безопасностью в области остается напряженной.

В результате обстрелов российских войск среди гражданского населения пострадавших нет. В течение суток, с 19 по 20 октября, враг совершил 58 обстрелов в 26 населенных пунктах 11 территориальных общин, больше всего — в Сумском и Шосткинском районах.

Под ударами оказались громады: Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Великописаревская, Боромлянская и Новослободская.

Враг применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: 5 ударов КАБ, более 10 сбросов ВОГ и 10 ударов РСЗО, а также FPV-дроны.

Также в Боромлянской общине поврежден частный дом в ночь на 19 октября. В общем, в течение суток воздушная тревога продолжалась 16 часов 1 минуту.

Напомним, 19 октября российские войска атаковали Сумы, повредив гражданскую инфраструктуру и нанеся травмы местным жителям. В Сумской городской военной администрации уточнили, что одно из попаданий пришлось на детский сад в Колпаковском районе города.

Кроме этого, ночью 20 октября враг атаковал Днепропетровскую область: под ударом в частности оказался Синельковский район, где враг попал по объектам гражданской инфраструктуры.