На Днепропетровщине после атаки РФ горят "АТБ" и многоквартирный дом: внутри люди, — соцсети (видео)

Ночью 20 октября российская армия атаковала Днепропетровскую область: под ударом в частности оказался Синельковский район, где враг попал по объектам гражданской инфраструктуры.

Россияне совершили атаку на поселок городского типа Покровское в Синельковском районе. Там в результате обстрела поднялся пожар в супермаркете "АТБ", а также загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Горит супермаркет "АТБ" после вражеской атаки на Покровское Синельниковского района", — информировали в сети около полуночи.

Около 00:40 часов также стало известно о том, что в поселке пылает жилой многоквартирный дом. В соцсетях пишут, что люди оказались заблокированными в здании и умоляют о помощи.

Также в сети показали кадры из Покровского после удара россиян.

По состоянию на 00:50 часов на место атаки уже прибыли спасатели, отметили местные каналы.

"Люди заблокированы внутри горящего здания. Начинается спасательная операция", — сообщили местные.

По данным мониторинговых каналов, в магазин "АТБ" в Покровском попал реактивный беспилотник.

Официальной информации об атаке на Покровское на момент публикации не поступало. Также нет данных о пострадавших.

Также ночью 20 октября взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области, сообщило "Суспільне".

Напомним, 19 октября ВС РФ массированно атаковали шахту на Днепропетровщине, сообщили в ДТЭК. Из-за российского удара 192 работника оказались под землей.

По состоянию на 21:55 часов, как отметили в пресс-службе ДТЭК, спасательная операция в шахте была завершена. Пострадавших спасатели не обнаружили, эвакуация шахтеров из-под земли продолжалась не менее 1,5 часа.