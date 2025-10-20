На Дніпропетровщині після атаки РФ палають "АТБ" та багатоквартирний будинок: усередині люди, — соцмережі (відео)

Уночі 20 жовтня російська армія атакувала Дніпропетровську область: під ударом зокрема опинився Синельківський район, де ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури.

Росіяни здійснили атаку на селище міського типу Покровське у Синельківському районі. Там внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у супермаркеті "АТБ", а також загорівся житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Горить супермаркет "АТБ" після ворожої атаки на Покровське Синельниківського району", — інформували у мережі близько опівночі.

Близько 00:40 години також стало відомо про те, що у селищі палає житловий багатоквартирний будинок. У соцмережах пишуть, що люди опинилися заблокованими у будівлі та благають про допомогу.

Також у мережі показали кадри з Покровського після удару росіян.

Відео дня

Станом на 00:50 годину на місце атаки вже прибули рятувальники, зазначили місцеві канали.

"Люди заблоковані всередині палаючої будівлі. Розпочинається рятувальна операція", — повідомили місцеві.

За даними моніторингових каналів, у магазин "АТБ" у Покровському влучив реактивний безпілотник.

Офіційної інформації про атаку на Покровське на момент публікації не надходило. Також немає даних щодо постраждалих.

Також уночі 20 жовтня вибухи лунали у Павлограді на Дніпропетровщині, повідомило "Суспільне".

Нагадаємо, 19 жовтня ЗС РФ масовано атакували шахту на Дніпропетровщині, повідомили у ДТЕК. Через російський удар 192 працівники опинилися під землею.

Станом на 21:55 годину, як зазначили у пресслужбі ДТЕК, рятувальну операцію у шахті було завершено. Постраждалих рятувальники не виявили, евакуація шахтарів з-під землі тривала щонайменше 1,5 години.