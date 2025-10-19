Під землею 192 працівники: ЗС РФ масовано атакували шахту на Дніпропетровщині, — ДТЕК (фото)

Російські військові здійснили масовану атаку на шахту в Дніпропетровській області. В ДТЕК кажуть, що за останні два місяці ЗС РФ здійснили низку ударів по вугільних підприємствах.

Наразі після масованого удару росіян під землею знаходяться 192 працівники цього об'єкту, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", — кажуть в ДТЕК.

Повідомлення ДТЕК про атаку ЗС РФ Фото: Скріншот

В компанії додають, що удари росіян сталися напередодні старту опалювального сезону. Наразі кількість об'єктів, яка постраждала за останні два місяці російських атак, зросла до чотирьох.

На момент публікації залишається невідомим, який саме об'єкт вугільного виробництва області міг опинитися під ударом ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ довелось підірвати шахту під Покровськом. Вона працювала до останнього, поки російські війська не підійшли впритул.

Відео дня

Згодом стало відомо про катастрофічні наслідки затоплення ЗС РФ шахти "Добропільська".Через російські обстріли, за даними Михайла Волинця, виведено з ладу підстанцію на 110 кВ, що призвело до блекауту на підприємстві.