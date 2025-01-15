Шахту під Покровськом довелось підірвати, щоб не дати ЗС РФ обійти місто, — NYT

Шахта неподалік Покровська виготовляла необхідне для сталеливарної промисловості України коксівне вугілля. Вона працювала до останнього, поки російські війська не підійшли впритул.

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Шахту коксівного вугілля, розташовану під Покровськом, довелось зупинити та підірвати для того, щоб російські окупанти не змогли підібратись підземними тунелями до захисників міста. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на робітників цієї шахти.

За інформацією журналістів, російські військові були на відстані 1,5 кілометра до шахти. Це викликало побоювання, що вони можуть захопити її та використати тунелі, щоб обійти українські позиції. Шахтарі разом з військовими почали бурити свердловини під шахтою, щоб закласти вибухівку. Шахту вдалось підірвати через декілька днів, приблизно 20 грудня.

"Все звалилося, і тепер це все скелі", — розповів журналістам один із працівників шахти з 19-річним стажем Артем Телегін.

Менеджер металургійної компанії Metinvest BV, якій належить шахта, розповів виданню на умовах анонімності, що вибухівку також було закладено у двох інших шахтах підприємства на захід, біля сіл Котлине та Вдале. На даний час незрозуміло, вдалось їх привести в дію.

Шахта коксівного вугілля під Покровськом: що відомо

Шахта, розташована неподалік прифронтового міста Покровськ, виробляла коксівне вугілля, необхідне сталеливарній промисловості України. Вона працювала до останнього моменту, поки російські війська не підійшли впритул.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році роботи на ній були частково припинені. Однак наступного року видобуток вугілля на ній відновився до 3,2 млн тонн, наблизившись до довоєнного рівня. Тоді на підприємстві працювало близько 4500 осіб.

Ще влітку 2024 року шахта виробляла 7000 тонн вугілля на день цього літа. Однак станом на середину грудня видобуток впав майже до 2000 тисяч тонн.

Нещодавно, 13 січня стало відомо, що через наближення російських військ до міста видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області зупинили, оскільки ЗС РФ знаходились менш ніж за два кілометри від однієї з шахт. Виробники сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо шахту у Покровську захоплять російські війська.