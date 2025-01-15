Шахту под Покровском пришлось взорвать, чтобы не дать ВС РФ обойти город, — NYT

Шахта неподалеку Покровска производила необходимый для сталелитейной промышленности Украины коксующийся уголь. Она работала до последнего, пока российские войска не подошли вплотную.

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Шахту коксующегося угля, расположенную под Покровском, пришлось остановить и взорвать для того, чтобы российские оккупанты не смогли подобраться подземными тоннелями к защитникам города. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на рабочих этой шахты.

По информации журналистов, российские военные были на расстоянии 1,5 километра до шахты. Это вызвало опасения, что они могут захватить ее и использовать туннели, чтобы обойти украинские позиции. Шахтеры вместе с военными начали бурить скважины под шахтой, чтобы заложить взрывчатку. Шахту удалось взорвать через несколько дней, примерно 20 декабря.

"Все рухнуло, и теперь это все скалы", — рассказал журналистам один из работников шахты с 19-летним стажем Артем Телегин.

Менеджер металлургической компании Metinvest BV, которой принадлежит шахта, рассказал изданию на условиях анонимности, что взрывчатка также была заложена в двух других шахтах предприятия на запад, возле сел Котлиное и Удачное. В настоящее время непонятно, удалось ли их привести в действие.

Шахта коксующегося угля под Покровском: что известно

Шахта, расположенная неподалеку прифронтового города Покровск, производила коксующийся уголь, необходимый сталелитейной промышленности Украины. Она работала до последнего момента, пока российские войска не подошли вплотную.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году работы на ней были частично приостановлены. Однако в следующем году добыча угля на ней восстановилась до 3,2 млн тонн, приблизившись к довоенному уровню. Тогда на предприятии работало около 4500 человек.

Еще летом 2024 года шахта производила 7000 тонн угля в день этим летом. Однако по состоянию на середину декабря добыча упала почти до 2000 тысяч тонн.

Недавно, 13 января стало известно, что из-за приближения российских войск к городу добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области остановили, поскольку ВС РФ находились менее чем в двух километрах от одной из шахт. Производители надеются найти альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, если шахту в Покровске захватят российские войска.