Украина остановила добычу угля в Покровске из-за приближения войск РФ, — Reuters

По данным журналистов, производители надеются найти альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, если шахту в Покровске захватят российские войска.

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В Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области из-за приближения российских войск к городу. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на два источника в металлургической отрасли.

Шахта в Покровске — единственное место добычи коксующегося угля в Украине, необходимого для сталелитейной отрасли, которая пришла в упадок после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, отмечают журналисты.

По данным украинского аналитического блога DeepState, российские войска сейчас находятся менее чем в двух километрах от одной из шахт.

"Сейчас они все прекратили работу", — сообщил один из источников.

"Там нет добычи, они работают только на поверхности", — проинформировал второй источник, добавив, что сейчас проводится эвакуация.

Металлургическая компания Metinvest BV, которой принадлежит шахта, пока не прокомментировала ситуацию. В декабре предприятие уже частично остановило свою деятельность на этом объекте.

В 2023 году Украина добыла около 3,5 миллиона тонн кокса, для производства которого полностью использовался уголь из шахты из Покровска.

В прошлом году профсоюз металлургов заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2-3 млн тонн в 2025 году.

Металлургия, некогда мощный сектор экономики Украины, уже пострадала от масштабных разрушений ведущих заводов. В 2022 году объем производства стали упал на 70,7% — до 6,3 миллиона тонн, а в 2023 году снизился еще больше — до 6 миллионов тонн.

В 2024 году экспорт металлов принес Украине почти 4,4 миллиарда долларов.

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, если шахту в Покровске захватят российские войска, но импорт неизбежно понадобится, что приведет к росту расходов.

Напомним, 10 января рассказал глава Покровской МВА Сергей Добряк заявил, что критическая инфраструктура в Покровске "уничтожена полностью". Ситуация с безопасностью в городе ухудшается каждый день.

13 января спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска РФ выбирают стратегию обхода и окружения Покровска, пытаясь избежать лобовых штурмов.