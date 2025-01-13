Спикер ОГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что россияне уже не могут позволить себе применять тактику прямых штурмов крупных украинских городов, как это было ранее в Мариуполе или Бахмуте.

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Покровск остается одной из важнейших стратегических точек на линии фронта, но российские войска не решаются проводить масштабные лобовые штурмы. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов.

Как отметил военнослужащий, российские войска уже не могут позволить себе применять тактику прямых штурмов крупных украинских городов, как это было ранее в Мариуполе или Бахмуте. Основная причина — значительные потери, понесенные в результате предыдущих боевых действий.

"Они понимают, что городские бои в Покровске могут стать для них настоящей "мясорубкой", особенно учитывая то, что город хорошо укреплен и защищается опытными украинскими защитниками", — сказал спикер.

Российская армия уже столкнулась с катастрофическими последствиями использования тактики "волн наступления" в городских боях. Потери в Мариуполе, Бахмуте, Курахово, Торецке и Часовом Яру доказали неэффективность подобного подхода. Эти операции привели к уничтожению большого количества личного состава, включая неподготовленных новобранцев.

Поэтому сейчас российские войска выбирают стратегию обхода и окружения Покровска, пытаясь достичь своих целей без прямых столкновений. Однако такая тактика также имеет свои риски, так как украинские войска продолжают эффективно обороняться, сохраняя контроль над ключевыми линиями снабжения и укреплениями.

Напомним, Силы обороны Украины пытаются нарушить российское военное управление, чтобы замедлить наступательные усилия противника. По информации Forbes, украинский боеприпас поразил российский штаб под Покровском.