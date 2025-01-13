Тактика ВС РФ под Покровском: в ВСУ пояснили, почему противник отказался от лобовых атак
Спикер ОГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что россияне уже не могут позволить себе применять тактику прямых штурмов крупных украинских городов, как это было ранее в Мариуполе или Бахмуте.
Покровск остается одной из важнейших стратегических точек на линии фронта, но российские войска не решаются проводить масштабные лобовые штурмы. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов.
Как отметил военнослужащий, российские войска уже не могут позволить себе применять тактику прямых штурмов крупных украинских городов, как это было ранее в Мариуполе или Бахмуте. Основная причина — значительные потери, понесенные в результате предыдущих боевых действий.
"Они понимают, что городские бои в Покровске могут стать для них настоящей "мясорубкой", особенно учитывая то, что город хорошо укреплен и защищается опытными украинскими защитниками", — сказал спикер.
Российская армия уже столкнулась с катастрофическими последствиями использования тактики "волн наступления" в городских боях. Потери в Мариуполе, Бахмуте, Курахово, Торецке и Часовом Яру доказали неэффективность подобного подхода. Эти операции привели к уничтожению большого количества личного состава, включая неподготовленных новобранцев.
Поэтому сейчас российские войска выбирают стратегию обхода и окружения Покровска, пытаясь достичь своих целей без прямых столкновений. Однако такая тактика также имеет свои риски, так как украинские войска продолжают эффективно обороняться, сохраняя контроль над ключевыми линиями снабжения и укреплениями.
Напомним, Силы обороны Украины пытаются нарушить российское военное управление, чтобы замедлить наступательные усилия противника. По информации Forbes, украинский боеприпас поразил российский штаб под Покровском.