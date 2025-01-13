Тактика ЗС РФ під Покровськом: у ЗСУ пояснили, чому противник відмовився від лобових атак

Спікер ОГВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що росіяни вже не можуть дозволити собі застосовувати тактику прямих штурмів великих українських міст, як це було раніше в Маріуполі або Бахмуті.

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Покровськ залишається однією з найважливіших стратегічних точок на лінії фронту, але російські війська не наважуються проводити масштабні лобові штурми. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Віктор Трегубов.

Як зазначив військовослужбовець, російські війська вже не можуть дозволити собі застосовувати тактику прямих штурмів великих українських міст, як це було раніше в Маріуполі чи Бахмуті. Основна причина — значні втрати, понесені внаслідок попередніх бойових дій.

"Вони розуміють, що міські бої в Покровську можуть стати для них справжньою "м'ясорубкою", особливо з огляду на те, що місто добре укріплене і захищається досвідченими українськими захисниками", — сказав спікер.

Російська армія вже зіткнулася з катастрофічними наслідками використання тактики "хвиль наступу" в міських боях. Втрати в Маріуполі, Бахмуті, Кураховому, Торецьку та Часовому Яру довели неефективність такого підходу. Ці операції призвели до знищення великої кількості особового складу, включно з непідготовленими новобранцями.

Тому зараз російські війська обирають стратегію обходу й оточення Покровська, намагаючись досягти своїх цілей без прямих зіткнень. Однак така тактика також має свої ризики, оскільки українські війська продовжують ефективно оборонятися, зберігаючи контроль над ключовими лініями постачання та укріпленнями.

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