Можливі важкі втрати: боєприпас ЗСУ знищив штаб ЗС РФ біля Покровська, — Forbes (відео)

Боєприпас глибокого ураження — ракета, бомба або крилата ракета, судячи з усього, вразила покинуту висотку в Новогродівці. Інші нещодавні українські удари були спрямовані на штаб морської піхоти в Курській області.

Related video

Сили оборони України останнім часом систематично вистежують співробітників російських штабів і підривають їх у бункерах. Про це пише Forbes.

Удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії в Новогродівці

ЗСУ намагаються порушити російське військове управління, щоб уповільнити наступальні зусилля. Нещодавній удар зняв український безпілотник зверху. Боєприпас глибокого ураження — ракета, бомба або крилата ракета, судячи з усього —уразила занедбану висотку в Новогродівці, яку російська 2-га гвардійська загальновійськова армія перетворила на імпровізований штаб.

"Ця операція — продовження серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", — повідомив український Генеральний штаб. Інші нещодавні українські удари були спрямовані на штаб російської 810-ї морської піхотної бригади в Курській області.

Поки що немає інформації про російські втрати в Новогродівці, але вони можуть бути важкими. Схоже, що ціла секція висотки обвалилася внаслідок удару, нагадуючи найкривавіші та найжорстокіші зіткнення в руїнах Торецька.

Новогродівка знаходиться на передньому краї російського наступу, що веде до міста-фортеці Покровська.

У публікації наголошується, що те, що 2-га гвардійська загальновійськова армія, яка контролює дюжину або й більше полків і бригад, закріпилася в Новогродівці, — погана новина для українського гарнізону в Покровську, який відчайдушно потребує підкріплення. З Новогродівки ЗС РФ можуть обстрілювати Покровськ практично всіма своїми засобами непрямої стрільби, включно з вибуховими безпілотниками ближньої дії.

Але близькість росіян до Покровська також робить їх досяжними для зброї ближньої дії Покровського гарнізону.

Нагадаємо, що солдати РФ у цивільному пробираються в Торецьк і здійснюють диверсії.

Також повідомлялося, що російські війська можуть діставати КАБами до Дніпропетровської області.