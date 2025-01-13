Україна зупинила видобуток вугілля в Покровську через наближення військ РФ, — Reuters

За даними журналістів, виробники сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо шахту у Покровську захоплять російські війська.

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В Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на два джерела у металургійній галузі.

Шахта в Покровську — єдине місце видобутку коксівного вугілля в Україні, необхідного для сталеливарної галузі, яка занепала після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, зазначають журналісти.

За даними українського аналітичного блогу DeepState, російські війська зараз знаходяться менш ніж за два кілометри від однієї з шахт.

"Зараз вони всі припинили роботу", — повідомило одне з джерел.

"Там немає видобутку, вони працюють тільки на поверхні", — поінформувало друге джерело, додавши, що зараз проводиться евакуація.

Металургійна компанія Metinvest BV, якій належить шахта, поки не прокоментувала ситуацію. У грудні підприємство вже частково зупинило свою діяльність на цьому об’єкті.

У 2023 році Україна видобула близько 3,5 мільйона тонн коксу, для виробництва якого повністю використовувалось вугілля з шахти з Покровська.

Минулого року профспілка металургів заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі з 7,6 млн тонн у 2024 році до 2-3 млн тонн у 2025 році.

Металургія, колись потужний сектор економіки України, вже постраждала від масштабних руйнувань провідних заводів. У 2022 році обсяг виробництва сталі впав на 70,7% — до 6,3 мільйона тонн, а у 2023 році знизився ще більше – до 6 мільйонів тонн.

У 2024 році експорт металів приніс Україні майже 4,4 мільярда доларів.

Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо шахту в Покровську захоплять російські війська, але імпорт неминуче знадобиться, що призведе до зростання витрат.

Нагадаємо, 10 січня розповів очільник Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що критична інфраструктура у Покровську "знищена вщент". Безпекова ситуація у місті погіршується кожного дня.

13 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що війська РФ обирають стратегію обходу й оточення Покровська, намагаючись уникнути лобових штурмів.