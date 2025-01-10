"До околиць кілька кілометрів": ситуація під Покровськом погіршується щодня, — МВА

Жителі міста сидять без світла, газу і тепла. Зв’язок у Покровську є не цілодобово, а критична інфраструктура "знищена вщент".

Related video

Російські окупанти підбираються до міста Покровськ у Донецькій області. Про ситуацію в ефірі телемарафону 10 січня розповів очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"До околиць міста залишається трохи більше, десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", — повідомив він.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Керівник МВА проінформував, що ЗС РФ б’ють по Покровську усім, що мають. Йдеться як про FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи. Під ударом не лише саме місто, але і його околиці та сусідні села.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже знищена вщент вся. Подекуди в нас працюють точки роздачі води, є декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає, ну й авжеж, і теплопостачання немає", — пояснив Добряк.

Мобільний зв’язок у Покровську є, але не цілодобово. У місті залишаються приблизно 7 тисяч осіб.

"Діточок, слава богу, немає. Я дякую усім родинам, які їх вивезли", — підкреслив голова адміністрації.

Він закликав решту теж евакуюватись. Евакуація в Покровську сповільнилась: нині з міста виїжджають 5-10 осіб на добу. Здебільшого людей вивозять в Івано-Франківську область.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у Донецькій області та окупацію шести населених пунктів.

В ISW передали, що високопоставлені силовики й військові у РФ схвильовані через те, що війна в Україні не закінчується. Зазначається, що у Москві розчаровані стратегією, яку обрав Володимир Путін.