"На шляху Курахове та Покровськ": боєць ГУР розповів, чого чекати від ЗС РФ у 2025

За словами українського захисника з позивним "Фантом", у 2023 році російські окупанти поводили себе більш стримано, ніж минулого року.

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Російські окупаційні війська активізувались одразу на кількох напрямках, а наразі на їх шляху стоять Курахове та Покровськ. Про це в інтерв'ю "Українському Радіо" заявив командир тактичної групи у складі підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" Михайло з позивним "Фантом".

"У них на шляху зараз Курахове та Покровськ, де йдуть запеклі бої. Далі вони активізувалися на Запорізькому напрямку. Там наразі вони діють точково, здійснюють певні наступальні дії, але поки що без глобальних результатів", — сказав Михайло.

Він пояснив, що окупантам не вдається досягнути своєї мети, в тому числі завдяки українським захисникам.

На думку "Фантома" росіяни кинули значну частину своїх ресурсів на проведення цієї операції, внаслідок чого у них величезні втрати.

"Про це говорять страшні, кричущі числа — це 48 тисяч приблизно втрат у них особового складу. У 23-му році вони себе більш стримано вели", — зазначив боєць ГУР.

Він підкреслив, що його підрозділ "Артан" зустрів Новий рік на позиціях.

"Досить важко йдуть там бої, з певними перервами. Нам не тільки вдається стримувати ворога, а й проводити точкові контрнаступальні дії і навіть рухатися вперед", — наголосив "Фантом".

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