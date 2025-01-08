"Резервів всередині Росія не має": експерт пояснив значення контратак ЗСУ в Курській області

За словами Олексія Гетьмана, якщо ситуація в Курській області ставатиме дедалі складнішою для ЗС РФ, то росіяни забиратимуть війська з лінії бойових дій в Україні.

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Операція та подальший наступ Збройних сил України в Курській області є виправданим, оскільки послаблює Росію у військовому сенсі. Про це "24 каналу" заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, росіяни змушені перекидати все більше особового складу на Курський напрямок.

"Завдання Сил оборони – змусити ворога стягнути туди ще більше військ. Вони можуть знімати їх лише з лінії фронту. Бо якихось резервів всередині Росія не має. Вони знімають лише з лінії фронту", — сказав Гетьман.

Він пояснив, що якби у росіян були резерви, то їх вже давно б застосували на Сході України.

Експерт підкреслив, що за різними даними, ворог залучив на території Курської області близько 50 тисяч особового складу. Частина з цього угруповання могла б ще до Курської операції атакувати Суми та Харків.

Якщо ситуація для росіян на Курщині буде погіршуватися, то вони й надалі забиратимуть війська з лінії бойових дій в Україні.

"Тут є і політичний сенс. Ця ситуація тисне на Путіна. Навіть в росіян, які споживають пропаганду, вже може виникати питання – а чи дійсно все йде за планом?", — наголосив Гетьман.

Нагадаємо, 5 січня голова офісу президента Андрій Єрмак написав в Telegram про новий наступ ЗСУ в Курській області.

Фокус також пояснював, для чого ЗСУ пішли в наступ у Курській області