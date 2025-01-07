Битва за Курахове: майже все місто окуповано ЗС РФ, – DeepState

Генштаб ЗСУ поки не повідомляв офіційно про втрату Курахового.

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Майже все місто Курахове у Донецькій області окуповано ворогом. Про це у Telegram повідомляє аналітичний проект DeepState, який співпрацює із Міністерством оборони України.

Повідомляється, що станом на кінець доби 6 січня у межах міста Курахове на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів Сил оборони, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.

Курахове на карті DeepState Фото: Deep State

"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне і південніше. Ба більше, росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState зауважують, що контроль над містом дає ворогу багато переваг для розвитку наступальних дій на захід. Перебування ж Сил Оборони – лише додаткову складність підрозділам, які знаходяться в тому районі.

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля бою, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", – сказано у повідомленні.

Офіційного повідомлення про втрату Курахового від Генштабу ЗСУ поки не було. У зведенні за 7 січня сказано лише, що "противник інтенсивно атакує на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 17 боєзіткнень".

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що ситуація в місті складна, однак українським військам вдається триматись в західній частині Курахового. В той же час російська армія намагається знищити всі будинки у місті Курахове Покровського району Донецької області, при цьому руйнуючи всі місця, де Збройні сили України можуть тримати оборону.