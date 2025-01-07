Намагаються розібрати місто по камінчику: військовий розповів про ситуацію в Кураховому (відео)

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що ситуація в місті складна, однак українським військам вдається триматись в західній частині Курахового.

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Російська армія намагається знищити всі будинки у місті Курахове Покровського району Донецької області, при цьому руйнуючи всі місця, де Збройні сили України можуть тримати оборону. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, Збройні сили Російської Федерації намагаються знищити усі будинки в Кураховому, навіть малоповерхові. В повністю знищеному місті немає укріплень, а тому неможливо тримати оборону.

"Будь-який будинок — це укріплення. Якщо там просто випалена земля, то оборону тримати не можливо. Таку тактику росіяни активно застосовують, певно, ще з часів Донецького аеропорту. І вони її застосували в Кураховому. Саме тому операція їхня там триває довго", — розповів Трегубов.

Речник додав, що росіяни намагаються розібрати місто по камінчику. Попри це українським військовим вдається нищити ворога та завдавати ударів по їх базуванню.

"Наразі ситуація в Кураховому доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються в західній частині, на його західній околиці, в тому числі тримаючи теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії заявляли про окупацію Курахового. В російському відомстві стверджували, що Україна втратила 80% живої сили, кинутої для оборони Курахового. ЗСУ не підтверджували цю інформацію.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов закликав командування ЗСУ вивести війська з міста. На думку журналіста, українська влада повторює помилки оборони Соледара, Бахмута, Авдіївки та Вугледара.