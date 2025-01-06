Росія заявила про повну окупацію Курахового: що відомо (карта)

У Міноборони РФ стверджують, що Україна втратила 80% живої сили, кинутої для оборони Курахового. Окупанти вже обіцяють нарощення темпу захоплення всього регіону.

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Місто Курахове у Донецькій області повністю захоплене ЗС РФ. Про це 6 січня заявили у Міністерстві оборони Росії.

Пресслужба підкреслила, що йдеться про "найбільший населений пункт у південно-західній частині Донбасу". Росіянам пояснили, що Україна перетворила місто на "потужний укріплений район із розвиненою мережею довготривалих вогневих точок та підземних комунікацій", а з півночі його прикривало водосховище.

У Міноборони РФ стверджують, що для утримання Курахового ЗСУ зосередили там 26 батальйонів загальною чисельністю понад 15 тисяч бійців, і нібито 80% особового складу були втрачені. Пресслужба зазначила, що тепер окупанти вийшли на оперативний простір, і це дозволить наростити темпи захоплення усієї Донецької області.

Що кажуть в ЗСУ

Командування ЗСУ не повідомляло про втрату Курахового. У ранковому зведенні Генерального штабу йдеться, що на Курахівському напрямку були відбиті 27 атак. Бої точились у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

За даними Deep State, станом на 5 січня Курахове було майже повністю захоплене, непідконтрольною ворогу залишалась територія на околиці міста.

Курахове на мапі бойових дій станом на 5 січня Фото: Скриншот

5 січня військовослужбовець "Мучной" передавав, що ЗС РФ вдалося "дотиснути" західну частину Курахового і вивісити свій прапор поблизу околиць промислової зони. Також ворог закінчив стабілізаційні заходи дач на південь від міста.

"Тепер противник закріплюється та готується для контратак в напрямку Дачного", — зазначав "Мучной".

Окупанти почепили в Кураховому триколор Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Він описував ситуацію на фронті як максимально погану.

Нагадаємо, 5 січня в ISW повідомили, що в межах нового наступу в Курській області ЗСУ активізувались одразу на трьох ділянках фронту. Аналітики розповіли, що особливо турбує Росію.

OSINT-аналітики звернули увагу на те, що росіяни опублікували відео з нібито знищенням механізованої колони ЗСУ під Курськом. Виявилось, що кадри — архівні, і більша частина техніки на них належала РФ.