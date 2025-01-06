Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

Росія заявила про повну окупацію Курахового: що відомо (карта)

ЗСУ, морпіх, морська піхота, український військовий, війна в Україні
Фото: Facebook / ВМС ЗС України | Ілюстративне фото

У Міноборони РФ стверджують, що Україна втратила 80% живої сили, кинутої для оборони Курахового. Окупанти вже обіцяють нарощення темпу захоплення всього регіону.

Related video

Місто Курахове у Донецькій області повністю захоплене ЗС РФ. Про це 6 січня заявили у Міністерстві оборони Росії.

Пресслужба підкреслила, що йдеться про "найбільший населений пункт у південно-західній частині Донбасу". Росіянам пояснили, що Україна перетворила місто на "потужний укріплений район із розвиненою мережею довготривалих вогневих точок та підземних комунікацій", а з півночі його прикривало водосховище.

У Міноборони РФ стверджують, що для утримання Курахового ЗСУ зосередили там 26 батальйонів загальною чисельністю понад 15 тисяч бійців, і нібито 80% особового складу були втрачені. Пресслужба зазначила, що тепер окупанти вийшли на оперативний простір, і це дозволить наростити темпи захоплення усієї Донецької області.

Що кажуть в ЗСУ

Командування ЗСУ не повідомляло про втрату Курахового. У ранковому зведенні Генерального штабу йдеться, що на Курахівському напрямку були відбиті 27 атак. Бої точились у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

За даними Deep State, станом на 5 січня Курахове було майже повністю захоплене, непідконтрольною ворогу залишалась територія на околиці міста.

Окупація Курахового, Курахове, Курахове окупували, Курахове захопили, Курахівський напрямок, карта бойових дій Fullscreen
Курахове на мапі бойових дій станом на 5 січня
Фото: Скриншот

5 січня військовослужбовець "Мучной" передавав, що ЗС РФ вдалося "дотиснути" західну частину Курахового і вивісити свій прапор поблизу околиць промислової зони. Також ворог закінчив стабілізаційні заходи дач на південь від міста.

"Тепер противник закріплюється та готується для контратак в напрямку Дачного", — зазначав "Мучной".

Окупація Курахового, Курахове, Курахове окупували, Курахове захопили, Курахівський напрямок, карта бойових дій Fullscreen
Окупанти почепили в Кураховому триколор
Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Він описував ситуацію на фронті як максимально погану.

Нагадаємо, 5 січня в ISW повідомили, що в межах нового наступу в Курській області ЗСУ активізувались одразу на трьох ділянках фронту. Аналітики розповіли, що особливо турбує Росію.

OSINT-аналітики звернули увагу на те, що росіяни опублікували відео з нібито знищенням механізованої колони ЗСУ під Курськом. Виявилось, що кадри — архівні, і більша частина техніки на них належала РФ.