Окупували квартал в Торецьку: РФ просунулась в шести точках на Донбасі, — DeepState (карта)

Під Покровськом почалась активізація наступу РФ і ворог має успіхи в чотирьох точках на 40-кілометровому відтинку фронту, свідчать дані аналітиків.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на східному фронті і тиснуть на Покровськ та Торецьк, мають успіхи на лінії боїв біля окупованого Курахового. Орієнтовне просування ворога — від сотні метрів до майже 2 км. Про ситуацію на Донбасі станом на ранок 6 грудня аналітики DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Торецький напрямок. У дописі аналітиків вказано, що росіяни просунулись в Торецьку, змін на інших точках даного відтинку не згадується. На карті бачимо, що з'явився новий "язик" ЗС РФ на південних околицях міста. Орієнтовне просування ворога — близько кілометра, при чому частина кварталів, які тримають українців, затиснуті між двома виступами лінії фронту.

Наступ РФ - Торецьк станом на ранок 6 січня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному напрямку росіяни мають просування у чотирьох точках 40-кілометрової ділянки фронту. Найближчий до Покровська населений пункт, де ЗС РФ мають успіхи — село Зелене. Згідно з даними аналітиків, ворог зумів зсунути лінію боїв на 500 м і збільшив позиції вздовж дороги М04. Крім того, є просування на західному фланзі біля Піщаного (близько 700 м), та на східному — біля Воздвиженки, Баранівки (від сотні метрів до майже 1 км), показує карта.

Наступ РФ - Покровський напрямок станом на ранок 6 січня Фото: DeepState

Курахівський напрямок.Згідно з даними DeepState, росіяни окупували Курахове та рухаються на північному фланзі від міста. Останнє просування ЗС РФ — поруч з селом Петропавлівкою. На карті вказано, що ворог зсунув лінію фронту на майже два кілометри.

Наступ РФ - Курахріський напрямок станом на ранок 6 січня Фото: DeepState

Наступ РФ — ситуація станом на 6 січня

У звіті українського командування, опублікованому о 22:00 5 грудня, підтверджується активізація наступу ЗС РФ на Покровськ. Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби росіяни влаштували під Покровськом 50 штурмів. Південніше, під Кураховим, атак ворога було більш ніж удвічі менше — 22. На Торецькому напрямку, про який ішлося у повідомленні аналітиків, — 12. На інших напрямках нарахували від одного (на Дніпрі) до 12 штурмів (під Времівкою).

Зазначимо, 3 січня комбат розповів про бої, які відбуваються в Торецьку. З його слів, росіяни перевдягаються в цивільний одяг, ховаються в таємних місцях та чекають, коли починається наступ основних підрозділів ЗС РФ.

Нагадуємо, 4 січня видання Bild зауважило, що підрозділам ЗС РФ залишилось пройти 7 км до адміністративної межі Дніпропетровської області.