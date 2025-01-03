Солдати РФ перевдягаються в цивільне і влаштовують засідки у Торецьку: деталі від ЗСУ (відео)

Російські командири застосовують розвідувані БПЛА, щоб малі піхотні групи провести мимо засідок ЗСУ, розповів комбат про бої в Торецьку. Коли з'являється туман, рух ворога не спиняється.

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Підрозділи ЗС РФ пробираються вулицями Торецька, застосовуючи хитрощі та розвідувальні дрони. Щоб обхитрувати українців, росіяни перевдягаються в цивільний одяг і таємно пробираються у підвали. Після цього вони очікують атаки спільників і долучають до боїв. Про нову тактику, яку ЗС РФ часто застосовує на Торецькому напрямку, командир мінометної батареї окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького Михайло з позивним "Мозок" розповів в ефірі телемарафону.

Бої на Донбасі - коментар бійця Сил оборони Михайла див. з 14:10

Комбат Михайло повідомив, що в Торецьку його підрозділ, а також суміжники, виявили хитру тактику ЗС РФ, яка дає шанси ворогу закріпитись на нових позиціях. З його слів, проти українців воюють колишні ув'язнені, які отримують особливі завдання: перевдягаються в цивільне, пробираються в таємні місця і сидять певний час у схованках. При цьому вони очікують, коли почнеться спроба прориву і тоді вступають у бій. Крім того, інколи такі "підсадні качки" розкидають міни, коли бачать, що інакше до українських позицій їм не дістатись, зауважив комбат.

"Це не те, що хитрість, але тут така тактика розповсюджена. Частина військовослужбовців в армії Росії — це колишні ув'язнені. Їм задача ставиться, вони заносять протитанкові міни і намагаються їх закинути в район наших вогневих позицій. Вони намагаються підірвати будівлі, в яких знаходяться наші хлопці", — заявив Михайло.

Ще одна тактика, яку застосовує ворог на Торецькому напрямку — просочення крізь українські ряди малими піхотними групами (по 2-4 ос.). Водночас противник застосовує розвідувальні дрони: вони стежать за ситуацією, передають дані командирам російських підрозділів і ті у прямому ефірі можуть керувати рухом підлеглих, виявляти засідки ЗСУ. З іншого боку, коли з'являється туман, то інтенсивність дій не зменшується: аеророзвідка Сил оборони "сліпне" і тоді росіяни крадуться вглиб Торецька, сказав боєць.

"Зазвичай це штурми малими піхотними групами в кількості від двох до чотирьох ворогів. Хочу зазначити, що наразі всі групи доволі добре координуються за допомогою аеророзвідки противника", — зауважив Михайло.

Зі слів бійця, Сили оборони виявляють і перевдягнених росіян, і піхоту РФ, яка пробралась далі — їх успішно знешкоджують, чути на відео.

Бої на Донбасі - комбат Михайло про бої в Торецьку 3 січня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — ситуація під Торецьком 3 січня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 3 січня вказано, що на Торецькому напрямку відбулось шість атак ЗС РФ. Окремо наголошується, що більшість атак спрямовані саме на даний населений пункт. Більш гарячий напрямок розташований південніше: під Покровськом — 38 штурмів ворога, під Кураховим — 27, під Времівкою — 24. На карті проєкту DeepState показано, що росіяни ведуть бої у центрі Торецька. Також бачимо, що орієнтовно під контролем ворога — близько половини міста, яке має площу 65 кв. км (кількість жителів до вторгнення РФ — майже 31 тис. людей). Останні зміни лінії боїв відбулись 26-27 грудня, коли росіяни прорвались на сотню метрів в центрі та у південних кварталах.

Бої на Донбасі — Торецьк 2 січня, карта Фото: DeepState

Зазначимо, у листопаді у каналі DeepState повідомили, що підрозділи ЗС РФ дістались до центра Торецька. Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що бої відбуваються всередину житлової забудови і росіяни б'ються за кожен будинок.

Нагадуємо, зранку 2 січня аналітики написали, що росіяни окупували для нових села на Донбасі.