РФ одночасно атакує декілька напрямків на Донбасі: що є ціллю ворога

Росіяни продовжують наступ на Торецьк, ситуація погіршується. Також виникла проблема створення загрози для тилових підрозділів Сил оборони. Фокус дізнався більше про ситуацію на фронті та плани противника.

Наступ РФ на Торецьк продовжується, там погіршилася ситуація. За інформацією аналітиків DeepState, ворог просунувся в місті. Військовий кореспондент Богдан Мірошников зауважив, що нині в Торецьку дуже складно, як і в Часовому Яру. Зокрема, Торецьк — це інший фланг Костянтинівки.

"Але у мене немає відповіді з точки зору логіки проведення ворогом цієї операції, коли вони ще активно атакують на Курахівському, Покровському та Великоновосілківському напрямках. Ресурсів довго та інтенсивно атакувати відразу на чотирьох напрямках у них може і не вистачити", — сказав Богдан Мірошников.

За його словами, ворог, ймовірно, вирішив поставити зараз все на все. Проте рано чи пізно йому доведеться обирати пріоритетніший один напрямок.

Він наголосив, що такі наступальні операції майже на всіх ділянках фронту не сильно піддаються логіці, адже це більше схоже на "маніакальне бажання розвинути успіхи на тлі 13-ти місячної наступальної кампанії".

Наступ РФ на Торецьк: загроза для українських підрозділів

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів Фокусу, що в Торецьку склалася складна ситуація. Зокрема, бої йдуть у самому населеному пункту, фактично в центрі в районі висотної забудови.

"Ворог постійно тисне, буквально за кожен будинок відбуваються бойові суточки", — сказав Селезньов.

Він зауважив, що в районі Торецька є проблема створення загрози для українських тилових підрозділів через те, що противник має просування південніше від Часового Яру.

"З одного боку, ворог атакує буквально нас у лоб, веде мʼясні штурми в Торецьку, а з іншого — виникає ситуація серйозної загрози для наших тилових підрозділів, які безпосередньо знаходяться в самому Торецьку", — пояснив колишній речник Генштабу.

За словами Селезньова, противник починає обходити Часів Яр у районі Кліщіївки та Андріївки, прощавлює українські оборонні рубежі. В результаті якщо росіяни змістять вектор своїх зусиль дещо лівіше, то підрозділи, що боронять Торецьк, можуть відчути тиск також з тилу.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров підтвердив, що в районі Торецька склалася важка ситуація.

"Пояснюється це самими боями, які відбуваються в самому Торецьку, оскільки там все-таки промзона, і її зараз намагається зайняти ворог. Плюс все-таки існує ризик того, що є певні успіхи в Часовому Ярі, які далі ворог може трансформувати в успіхи в Костянтинівці, і тоді наше угруповання, яке там знаходиться, може опинитися в оперативному оточенні", — пояснив Фокусу Крамаров.

Торецьк важливий для ворога? Цілі ЗС РФ на Донбасі

Владислав Селезньов розповів, що ЗС РФ хочуть захопити всю Донецьку область, саме заради цього вони й починали так звану "СВО". Тому Торецьк для противника — це лише один з епізодів, його цікавлять всі території, які є в адміністративних кордонах Донецької області.

Крамаров переконаний, що Торецьк є ціллю противника, адже це велика агломерація, в якій далі можна закріплюватися. Зокрема, без Торецька не можна продовжувати рух на Костянтинівку.

"В принципі, так розумію, у росіян до кінця року задача максимум для себе — це зайняти Часів Яр, Торецьк, Костянтинівку і Покровськ", — сказав Крамаров та додав, що надалі це дозволить рухатися до повної окупації Донецької області.

За словами майора запасу ЗСУ та військового аналітика Олексія Гетьмана, якщо ворог і проводить лобові штурми в Торецьку, то вони не приносять успіху. Крім цього, Торецьк — це північний фланг Покровська.

"Росіянам потрібен Покровськ. Вони намагаються його оточити. Це доволі зрозуміла тактика будь-якої армії — не бити в лоб якісь відносно великі населені пункти, бо бої в місті можуть тривати місяцями", — повідомив Фокусу Гетьман.

Він розповів, що бої в містах йдуть на трьох рівнях — на асфальті, поверхах та підземних комунікаціях. Тому там можна завʼязнути на довгий час. Натомість населений пункт можна оточити, надати можливість підвозити гарнізону, який перебуває в місті, все необхідне для ведення бойових дій — набої, медикаменти, їжу, проводити невеликі ротації, забирати поранених тощо.

"Якщо цього неможливо робити, то будь-який гарнізон в оточенні чи в напівоточенні довго триматися не може, і йому доведеться відходити. Тому таким чином можна заощадити велику кількість живої сили, техніки та часу, ніж просто в лоб штурмувати якесь місто. Покровський напрямок залишається найбільш активним для атак росіян", — додав Гетьман.

Нагадаємо, 15 листопада речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова розповіла, що в Торецьку тривають активні міські бої. За її словами, противник проникав у населений пункт малими штурмовими групами.

19 листопада аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ біля низки населених пунктів на Донбасі. Зокрема, ворог мав успіхи в Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, поблизу Часового Яру, Погребків, Юр'ївки, Роздольного.