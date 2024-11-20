Пекло в Торецьку: чому війська РФ лізуть у наступ, усупереч логіці
У Торецьку стало дуже спекотно, як і в Часовому Яру, констатує військовий кореспондент Богдан Мірошников. З якоїсь своєї причини, всупереч логіці, росіяни лізуть в усіх напрямках, кидаючи в бій усе, що в них є.
В Торецьку також все дуже складно, як і у Часіку.
Торецьк — це інший фланг Костянтинівки.
Але у мене немає відповіді з точки зору логіки проведення ворогом цієї операції, коли вони ще активно атакують на курахівському, покровському та великоновосілківському напрямках.
Ресурсів довго та інтенсивно атакувати відразу на чотирьох напрямках у них може і не вистачити.
Тому рано чи пізно доведеться обирати більш пріоритетний напрямок, причому один, а не чотири.
Але вони, схоже, вирішили поставити зараз все на все.
А ось якщо Трамп, на кого вони так сподіваються, не змусить нас сісти за стіл перемовин, тоді що? Чим продовжувати будуть?
Саме тому я і кажу, що такі наступальні операції ворога майже на всіх ділянках не сильно піддаються логіці.
Це більше схоже на маніакальне бажання розвинути успіхи на тлі 13-ти місячної наступальної кампанії.
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