Пекло в Торецьку: чому війська РФ лізуть у наступ, усупереч логіці

В Торецьку також все дуже складно, як і у Часіку.

Торецьк — це інший фланг Костянтинівки.

Але у мене немає відповіді з точки зору логіки проведення ворогом цієї операції, коли вони ще активно атакують на курахівському, покровському та великоновосілківському напрямках.

Ресурсів довго та інтенсивно атакувати відразу на чотирьох напрямках у них може і не вистачити.

Тому рано чи пізно доведеться обирати більш пріоритетний напрямок, причому один, а не чотири.

Але вони, схоже, вирішили поставити зараз все на все.

А ось якщо Трамп, на кого вони так сподіваються, не змусить нас сісти за стіл перемовин, тоді що? Чим продовжувати будуть?

Саме тому я і кажу, що такі наступальні операції ворога майже на всіх ділянках не сильно піддаються логіці.

Це більше схоже на маніакальне бажання розвинути успіхи на тлі 13-ти місячної наступальної кампанії.

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